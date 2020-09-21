Akşam Postası | 21 Eylül 2020
Akşam Postası'nda günün tüm önemli haberlerini bulabilirsin. Yoğunluktan ya da başka bir sebepten ötürü gündemden uzak kaldıysan, sana her şeyi 5 dakikada özetleyebiliriz. İşte Akşam Postası.
21 Eylül 2020, Pazartesi 18:15 Son Güncelleme:
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Gündem
- Yüz yüze eğitim anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda bugün başladı. Devamını oku...
- Polis Buket Keleş, 15 dakikalık fark yüzünden şehit sayılmadı. Devamını oku...
- Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır hakkında Ümitcan Uygun'dan itiraf. Devamını oku...
- Kayseri'de, ikinci Emine Bulut vakasının görüntüleri ortaya çıktı. Devamını oku...
- Ehliyet bilgileri çipli kimlik kartlarına yüklenmeye başladı. Devamını oku...
- Milyonlarca çocuk ilk kez okulda değil aile hekimliklerinde aşı olacak. Devamını oku...
- Genç kadını adım adım takip eden şüpheliden 'pes' dedirten savunma. Devamını oku...
- Emekliliğe hak kazanamayanlar, SGK'ya ödedikleri primleri topluca geri alabilecek. Devamını oku...
Dünya
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı, Yunanistan'ın Dimokratia gazetesi için suç duyurusunda bulundu. Devamını oku...
- Yunanistan'dan Doğu Akdeniz ve Türkiye açıklaması. Devamını oku...
- 72. Emmy Ödülleri dün gece verildi. Ödül töreni corona virüs nedeniyle büyük oranda boş bir salonda ve teknolojik imkanlardan yararlanılarak yapıldı. Emmy Ödülleri 2020 töreninin sunucusu ise ünlü komedyen Jimmy Kimmel oldu. - Devamını oku...
- Her detayına bakıyoruz; Emmy Ödül Töreni'ndeki şıklık yarışını incelemeye davetlisiniz - Devamını oku...
- Google, video paylaşım sitesi YouTube'taki videoların bundan böyle yapay zeka yerine ağırlıklı olarak insanlar tarafından denetleneceğini açıkladı. - Devamını oku...
- Trump, TikTok'u yasaklamasını önlemeye yönelik planını duyurdu - Devamını oku...
Spor
- Vedat Muriqi'in corona virüs testi pozitif çıktı - Devamını oku...
- İlkay Gündoğan corona virüse yakalandı - Devamını oku...
- Nihat Özdemir açıkladı: Ne olursa olsun, liglere devam edeceğiz - Devamını oku...
- Juventus'a transfer suya düşen Luis Suarez, Atletico Madrid'le anlaştı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Suarez, Atletico ile sözleşme imzalamak üzere. - Devamını oku...
- NBA'de batı konferansı finalinde Lakers, Nuggets'ı Anthony Davis'in son saniye üçlüğüyle devirdi ve seride durumu 2-0'a getirdi. Davis, son saniye basketinin sevincini yaşarken, takım arkadaşı Jared Dudley'e yere serdi. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- Tel şehriye çorbası
- Tavuk ciğeri
- Mor lahana salatası
- Cennet çamuru tatlısı
Günün menüsü tarifleri için tıklayın.
Günün videosu
Bursa Orhangazi'de bir kadın sürücü aracına zarar veren saldırganı kaputun üzerine alarak hareket etti ve 2 kilometre uzaklıktaki emniyet müdürlüğüne götürdü. Filmleri aratmayan olay güvenlik kamerasına yansıdı.
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