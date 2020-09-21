Akşam Postası | 21 Eylül 2020

72. Emmy Ödülleri dün gece verildi. Ödül töreni corona virüs nedeniyle büyük oranda boş bir salonda ve teknolojik imkanlardan yararlanılarak yapıldı. Emmy Ödülleri 2020 töreninin sunucusu ise ünlü komedyen Jimmy Kimmel oldu.

Google, video paylaşım sitesi YouTube'taki videoların bundan böyle yapay zeka yerine ağırlıklı olarak insanlar tarafından denetleneceğini açıkladı.