Akşam Postası | 21 Mayıs 2020

Gündem

Ramazan Bayramı'na günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi. Devamını oku...

Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan bayram namazı hakkında açıklama geldi.Devamını oku...

THY uçuşlar ne zaman başlayacak? İşte THY iç hat ve dış hat uçuşlarının başlayacağı tarih.Devamını oku...

'Ne zamana kadar maske takacağız?' sorusuna Bilim Kurulu üyesi tarih verdi.Devamını oku...

Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak.Devamını oku...

300 kişinin çalıştığı fabrikada corona virüs tespit edildi. Kent diken üstünde.Devamını oku...

Türk Hava Yolları tarafından seyahatlerde kullanılacak HES kodu ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı.Devamını oku...

Dünya

Karantinayı ihlal eden belediye başkanı yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı. Devamını oku...

Bulgaristan'da bayram namazı maske ile kılınacak.Devamını oku...

Çarlık Rusyası’nın, Çerkes halkını sürgüne göndermesinin üzerinden 156 yıl geçti.Devamını oku...

Benedict Cumberbatch, Cate Blanchett, Meryl Streep gibi isimler, sağlık çalışanlarına bağış toplamak için Roald Dahl’ın unutulmaz eseri James and the Giant Peach’i okumak üzere Youtube'ta bir araya geliyor. YouTube'da 10 bölüm olarak planlanan etkinliğin gelirleri, corona virüs salgınıyla mücadele için bağışlanacak. Devamını oku...

Volkswagen, ırkçılık tepkisinin ardından yeni reklam filmini yayından kaldırdı. Devamını oku...

İkinci el telefonların %19’unda hassas kişisel bilgiler yer alıyor. Devamını oku...

Magazin

İrem Derici alkolü bıraktığını açıkladı. - Devamını oku...

Survivor'da sürprizlerin ardı arkası kesilmiyor. Acun Ilıcalı, Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında her hafta oynanan 'Anlat Bakalım' yarışmasına ünlü isimleri davet edeceğini açıkladı. - Devamını oku...

Heidi Klum iç çamaşırlarıyla saçlarını boyattı. - Devamını oku...

Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl'a büst şeklinde doğum günü pastası yaptırdı. - Devamını oku...

Spor

7 kulüp bu sezon küme düşme olmaması için TFF'ye başvurdu. Sizce küme düşme olmalı mı? Devamını oku...

Bursaspor'un altyapısında oynayan 16 yaşındaki Yiğit Şengil, Beşiktaş sevgisini sosyal medyada gösterdiği için Bursaspor yönetimi tarafından takımdan gönderilmişti. Yiğit Şengil, Beşiktaş'tan deneme antrenmanına katılmak için davet aldı. Devamını oku...

Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa hakkında bir iddia ortaya atıldı. Sosa'nın eski kulübü Estudiantes'te yönetici olan Agustin Alayes, oyuncunun ülkesine dönmek istediğini iddia etti. Devamını oku...

Sevilla'da uzun süreler futbol oynayan ve Avrupa'ya adını duyuran müslüman oyuncu Frederic Kanoute, Endülüs'ün en önemli şehri Sevilla için kolları sıvadı. Fransa doğumlu Malili oyuncu, 700 yıldır cami olmayan şehre cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı. Devamını oku...

Günün iftar menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün iftar menüsü!

Soğan çorbası tarifi

Musakka tarifi

Sade bulgur pilavı tarifi

Güllaç tarifi

İftar menüsü tarifleri için tıklayın.

Günün videosu

Türkiye'nin ilk kadın parkur atleti Hazal Nehir, Posta'nın 19 Mayıs özel yayınına konuk oldu





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