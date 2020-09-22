Akşam Postası | 22 Eylül 2020

Gündem

Dünya

İstanbul Karaköy'de Amerikalı gazeteci ölü bulundu. Devamını oku...

Birleşik Krallık'ın Galler Özerk Bölgesi'ndeki bir köyde her sabah internetin kesilmesinin sebebi eski bir televizyon çıktı. Devamını oku...

iOS 14 ile akıllı asistan Siri’ye gelen yenilikler neler? Devamını oku...

Zoom'a Microsoft'tan rakip geldi: Meet Now Devamını oku...

Japonya'da Covid-19'u yok edecek ultraviyole ışın yayan cihaz geliştirildi Devamını oku...

Dünyaca ünlü aktör Sylvester Stallone'nin annesi Jackie Stallone, 98 yaşında hayatını kaybetti. Stallone'nin küçük oğlu Frank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesine veda etti. Devamını oku...

Microsoft, The Elder Scrolls, Fallout, Doom gibi oyunlarla tanınan oyun stüdyosu Bethesda’yı ve bağlı olduğu üst oluşum ZeniMax Media’yı 7.5 milyar dolara satın aldı. Devamını oku...

Magazin

Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2020 programının sona ermesinin ardından yarışmacılar arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Son olarak Survivor Yasin Obuz ve Barış Murat Yağcı arasında ‘soda’ polemiği baş gösterdi. Program boyunca iyi anlaşan yarışmacılar taraflarını seçerek kutuplaştı. Devamını oku...

Oyuncu Saruhan Hünel ve yaklaşık üç aydır beraber olduğu sevgilisi Rabia Öztürk, yazın son günlerinde soluğu Bodrum'da aldı. Devamını oku...

Özge Özpirinçci imaj değişikliğine gitti ve saçlarını kısacık kestirdi. Özge Özpirinçci son halini Instagram hesabından paylaştı, oyuncunun kısa saçları binlerce beğeni aldı. Devamını oku...

Spor

Trabzonspor, Alexander Sörloth'un transferi için Leipzig ile görüşmelere başladığını borsaya bildirdi. Yıldız golcü 20 milyon euro karşılığında Leipzig'e satıldı. Para Trabzonspor ile Crystal Palace arasında eşit paylaşılacak. - Devamını oku.. .

Saracchi Fenerbahçe derbisinde kesin olarak yok - Devamını oku.. .

Serie A'da Milan, ligin ilk maçını 2-0 kazandı. Milan'ın gollerini 39 yaşına girmesine günler kalan Zlatan Ibrahimovic attı. Zlatan, hafta içi de Avrupa Ligi ön elemesinde Shamrock'a 1 gol atmıştı. Maç sonunda konuşan yıldız oyuncu, kendini 'Benjamin Button' olarak tanımladı. - Devamını oku.. .

25 yaşındaki Taylan Antalyalı, Şenol Güneş'in gözüne girdi ve milli takıma göz kırptı. Oyuncunun 11 Ekim'de Rusya, 14 Ekim'de de Sırbistan'la oynanacak maçların kadrosuna davet edilmesi bekleniyor. - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Un çorbası

Acem köftesi

Fırında sebze kızartması

Şambali tatlısı

Tarifler için tıklayın.

Günün videosu

Burası "Büyük Pasifik Çöp Kutusu" olarak bilinen Kuzey Pasifik'te yer alan bütün ülkelerin çöplerinin biriktiği yer. Eskiden bu çöplerin oluşturduğu yüzey alanının Türkiye'nin büyüklüğü kadar olduğu sanılıyordu. Fakat çöplerin suyun altına ne kadar inebildiğini bilinmiyordu. Yapılan bir araştırma okyanus üzerindeki çöp kalınlığının, suyun 30 metre kadar altına ulaştığını gösterdi. Bu da, biriken çöp miktarının sandığımızdan 2.5 ila 27 kat daha fazla olabileceğini göstermektedir.

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