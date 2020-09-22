Akşam Postası | 22 Eylül 2020
Günün en önemli gelişmelerini senin için bir araya gerdik. Yurttan ve dünyadan haberler tek seferde şöyle:
22 Eylül 2020, Salı 18:00 Son Güncelleme:
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Gündem
- Ankara'daki sağlık çalışanlarına saldırıyla ilgili adli süreç başlatıldı. Devamını oku...
- Erdoğan-Merkel-Michel arasındaki toplantı sonunda Ankara ve Atina'nın görüşmeye hazır olduğu bildirildi. Devamını oku...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ilk kısıtlama haberi Edirne'den geldi. Devamını oku...
- ‘Selefi dernekleri silahlanıyor’ diyen Cübbeli Ahmet ifadeye çağrıldı. Devamını oku...
- Başhekimden korkutan açıklama: Yoğun bakımları gençler dolduruyor. Devamını oku...
- Bakan Selçuk'tan EBA TV'deki erişim sıkıntısı hakkında açıklama geldi. Devamını oku...
- Eskişehir'de Yusuf Uğur adlı cani, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen 1 çocuk annesi kadını öldürdü. Devamını oku...
- Bursa'da kamu binalarına ve AVM'lere HES kodu olmadan girilmeyecek. Devamını oku...
- Şanlıurfa'da sokak ortasında silah zoruyla kaçırılan genç kızın ailesi ortalığı birbirine kattı. Devamını oku...
Dünya
- İstanbul Karaköy'de Amerikalı gazeteci ölü bulundu. Devamını oku...
- Birleşik Krallık'ın Galler Özerk Bölgesi'ndeki bir köyde her sabah internetin kesilmesinin sebebi eski bir televizyon çıktı. Devamını oku...
- iOS 14 ile akıllı asistan Siri’ye gelen yenilikler neler? Devamını oku...
- Zoom'a Microsoft'tan rakip geldi: Meet Now Devamını oku...
- Japonya'da Covid-19'u yok edecek ultraviyole ışın yayan cihaz geliştirildi Devamını oku...
- Dünyaca ünlü aktör Sylvester Stallone'nin annesi Jackie Stallone, 98 yaşında hayatını kaybetti. Stallone'nin küçük oğlu Frank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesine veda etti. Devamını oku...
- Microsoft, The Elder Scrolls, Fallout, Doom gibi oyunlarla tanınan oyun stüdyosu Bethesda’yı ve bağlı olduğu üst oluşum ZeniMax Media’yı 7.5 milyar dolara satın aldı. Devamını oku...
Magazin
- Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2020 programının sona ermesinin ardından yarışmacılar arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Son olarak Survivor Yasin Obuz ve Barış Murat Yağcı arasında ‘soda’ polemiği baş gösterdi. Program boyunca iyi anlaşan yarışmacılar taraflarını seçerek kutuplaştı. Devamını oku...
- Oyuncu Saruhan Hünel ve yaklaşık üç aydır beraber olduğu sevgilisi Rabia Öztürk, yazın son günlerinde soluğu Bodrum'da aldı. Devamını oku...
- Özge Özpirinçci imaj değişikliğine gitti ve saçlarını kısacık kestirdi. Özge Özpirinçci son halini Instagram hesabından paylaştı, oyuncunun kısa saçları binlerce beğeni aldı. Devamını oku...
Spor
- Trabzonspor, Alexander Sörloth'un transferi için Leipzig ile görüşmelere başladığını borsaya bildirdi. Yıldız golcü 20 milyon euro karşılığında Leipzig'e satıldı. Para Trabzonspor ile Crystal Palace arasında eşit paylaşılacak. - Devamını oku...
- Saracchi Fenerbahçe derbisinde kesin olarak yok - Devamını oku...
- Serie A'da Milan, ligin ilk maçını 2-0 kazandı. Milan'ın gollerini 39 yaşına girmesine günler kalan Zlatan Ibrahimovic attı. Zlatan, hafta içi de Avrupa Ligi ön elemesinde Shamrock'a 1 gol atmıştı. Maç sonunda konuşan yıldız oyuncu, kendini 'Benjamin Button' olarak tanımladı. - Devamını oku...
- 25 yaşındaki Taylan Antalyalı, Şenol Güneş'in gözüne girdi ve milli takıma göz kırptı. Oyuncunun 11 Ekim'de Rusya, 14 Ekim'de de Sırbistan'la oynanacak maçların kadrosuna davet edilmesi bekleniyor. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Un çorbası
- Acem köftesi
- Fırında sebze kızartması
- Şambali tatlısı
Günün videosu
Burası "Büyük Pasifik Çöp Kutusu" olarak bilinen Kuzey Pasifik'te yer alan bütün ülkelerin çöplerinin biriktiği yer. Eskiden bu çöplerin oluşturduğu yüzey alanının Türkiye'nin büyüklüğü kadar olduğu sanılıyordu. Fakat çöplerin suyun altına ne kadar inebildiğini bilinmiyordu. Yapılan bir araştırma okyanus üzerindeki çöp kalınlığının, suyun 30 metre kadar altına ulaştığını gösterdi. Bu da, biriken çöp miktarının sandığımızdan 2.5 ila 27 kat daha fazla olabileceğini göstermektedir.
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