Akşam Postası | 22 Mayıs 2020
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22 Mayıs 2020, Cuma 18:08 Son Güncelleme:
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Gündem
- Erdoğan'dan camilerde şarkı çalınmasına tepki: CHP yöneticileri zevkten dört köşe.posta.com.tr/erdogandan-camilerde-sarki-calinmasina-tepki-chp-yoneticileri-zevkten-dort-kose-2256906" target="_blank">Devamını oku...
- AK Parti'den erken seçim iddiaları hakkında açıklama geldi. Devamını oku..
- İstanbul için normalleşme tarihi belli oldu.Devamını oku..
- 30 gündür corona virüs görülmeyen Artvin'de yeni vakalar ortaya çıktı.Devamını oku...
- Cami minaresinden şarkı çalınmasıyla ilgili paylaşım yapan kadın tutuklandı. Devamını oku...
- Ramazan Bayramı'nda 4 günlük yasakta açık olacak işletmeler. Devamını oku...
- 5 yaşındaki Eren, ABD'de üstün zekalılar okuluna giren ilk Türk oldu. Devamını oku...
Dünya
- Yolda buldukları poşetlerin içinden 1 milyon dolar çıktı. Devamını oku...
- Pakistan'da yolcu uçağı yerleşim alanına düştü. Kazada şans eseri bir yolcu sağ kurtuldu. Devamını oku...
- Facebook, çalışanlarını kalıcı olarak evden çalıştırmayı planlıyor - Devamını oku...
- Tinder kullananların sayısı corona virüs döneminde arttı - Devamını oku...
- Kırmızı halı ödül törenlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Film yıldızlarını biz ölümlülerden ayıran bir ikondur o. Peki kırmızı halı, nasıl kırmızı halı oldu? - Devamını oku...
- UEFA ve dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Konami'nin ortaklaşa düzenlediği e-spor turnuvası UEFA eEURO 2020 finalleri 23–24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Şampiyona kapsamındaki tüm maçlar, Coca-Cola’nın Facebook hesabından canlı olarak yayınlanacak. - Devamını oku...
Magazin
- Sevda Demirel ve Doruk Doğrusöz barıştı. - Devamını oku...
- Magazin dünyasının sansasyonel çiftlerinden Günay Musayeva ve Taha Tatlıcı arasında sular durulmuyor. Daha önce de şiddet haberleriyle gündeme gelen çift, bir kez daha karakolluk oldu. - Devamını oku...
- Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla kafaları karıştırdı. Yoksa hamile mi? - Devamını oku...
- Nusret Gökçe, lahmacunu 'Ermeni pizzası' olarak tanıtan Kim Kardashian'a sosyal medya hesabından gönderme yaptı. Nusret, Etiler'deki restoranında lahmacun yapılırken çektiği videoları, Kim Kardashian'ı etiketleyerek paylaştı. - Devamını oku...
Spor
- Ersun Yanal Fenerbahçe için açık kapı bıraktı: 'Ne zaman isterlerse dönerim' Devamını oku...
- Uzun yıllardır sportif direktör olarak çalışan Damien Comolli kariyerini bir üst basamağa taşımaya hazırlanıyor. Son olarak Fenerbahçe'de çalışan ve son derece başarısız bir 1.5 yıl geçiren Comolli, Fransız takımı Toulouse'un başkanı olmaya hazırlanıyor. Devamını oku...
- Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin geçen hafta corona virüse yakalandığı açıklanmıştı. Çebi'nin ikinci virüs testi negatif çıktı. Devamını oku...
- Corona virüs nedeniyle oyuncularının maaşında yüzde 15'lik kesinti yapan Galatasaray, kesintinin yüzde 5'ini ise şampiyon olunması durumunda iade edecek. Yüzde 5'lik ek ödemenin yanında ise oyunculara toplam 2 milyon euro şampiyonluk ödemesi yapılacak. Devamını oku...
- Hakemler sosyal mesafe kuralından çok memnun. Alman hakem Guido Winkmann'ın açıklamaları, futbol sahalarındaki sosyal mesafe kuralının hakemleri rahatlattığını gösterdi. Winkmann, futbolcuların artık itiraz için başlarına üşüşmediğini söyledi. Devamını oku...
Günün iftar menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün iftar menüsü!
- Beyran çorbası tarifi
- Çiftlik kebabı tarifi
- Buhara pilavı tarifi
- Yalancı tavuk göğsü tarifi
İftar menüsü tarifleri için tıklayın.