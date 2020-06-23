Akşam Postası | 23 Haziran 2020

Düğün sezonunun açılması ve altın fiyatlarının yükselmesinin ardından 'çakma altın' olarak adlandırılan Suriye altınına talep yoğunlaştı.

Şehirlerarası otobüsler için yeni kurallar belli oldu.

Çin ve Hindistan çatışma bölgesinden ayrılıyor. Devamını oku...

Trump, heykel yıkanları 10 yıl hapis ile tehdit etti. Devamını oku...

Meksika'da doğan üçüzler dünya tarihine geçti. Devamını oku...

Hemşire anne ve kız salgının merkezinde yaşananları anlattı. Devamını oku...

Başarısıyla parmakla gösterilen ülkede ikinci dalga başladı. Devamını oku...

ABD'de yapılan bir araştırmada, evcil hayvanların kadınların flört tercihini etkilediğini ortaya çıkardı. Araştırmaya göre, kedili fotoğraflar erkeklerin kısmetini kapatıyor. Devamını oku...

Gwyneth Paltrow, kendi markası Goop'ta ilginç ürünler satışa çıkarmaya devam ediyor. Paltrow, bu sefer 'orgazm' gibi kokan mum çıkardı. Devamını oku...

Üç aylık karantinanın sonunda Barcelona'daki Gran Teatre del Liceu dün akşam sıra dışı bir kitleye konser verdi. Ünlü opera binasındaki kırmızı kadife koltuklarda bu sefer insanlar yerine 2 bin 292 bitki yerini aldı. Devamını oku...

İngiliz oyuncu ve model Elizabeth Hurley’in oğlu Damian'ın babası yapımcı Steve Bing (55), Los Angeles’ta oturduğu apartmanın 27’inci katından atlayarak intihar etti. Devamını oku...