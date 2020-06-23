Akşam Postası | 23 Haziran 2020
Günün en önemli konusu elbette şiddetli biçimdeki yağış. Akşam Postası yağmurun etkisinde günün özetini sunuyor. İşte günün olayları:
23 Haziran 2020, Salı 18:09 Son Güncelleme:
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Gündem
- Corona virüste son durumu açıklayan Bakan Koca 3 ilimizi örnek gösterdi. Devamını oku...
- İstanbul'da sağanak şiddetli başladı! Çatalca'da devasa hortum izleyenleri korkuttu. Devamını oku...
- Ankara'da yürümek isteyen baro başkanları için izin çıktı.Devamını oku...
- Esenyurt'ta sel sularına kapılan kadın son anda kurtarıldı.Devamını oku...
- Şehirlerarası otobüsler için yeni kurallar belli oldu.Devamını oku...
- Düğün sezonunun açılması ve altın fiyatlarının yükselmesinin ardından 'çakma altın' olarak adlandırılan Suriye altınına talep yoğunlaştı.Devamını oku...
Dünya
- Çin ve Hindistan çatışma bölgesinden ayrılıyor.Devamını oku...
- Trump, heykel yıkanları 10 yıl hapis ile tehdit etti.Devamını oku...
- Meksika'da doğan üçüzler dünya tarihine geçti.Devamını oku...
- Hemşire anne ve kız salgının merkezinde yaşananları anlattı.Devamını oku...
- Başarısıyla parmakla gösterilen ülkede ikinci dalga başladı.Devamını oku...
- ABD'de yapılan bir araştırmada, evcil hayvanların kadınların flört tercihini etkilediğini ortaya çıkardı. Araştırmaya göre, kedili fotoğraflar erkeklerin kısmetini kapatıyor. Devamını oku...
- Gwyneth Paltrow, kendi markası Goop'ta ilginç ürünler satışa çıkarmaya devam ediyor. Paltrow, bu sefer 'orgazm' gibi kokan mum çıkardı.Devamını oku...
- Üç aylık karantinanın sonunda Barcelona'daki Gran Teatre del Liceu dün akşam sıra dışı bir kitleye konser verdi. Ünlü opera binasındaki kırmızı kadife koltuklarda bu sefer insanlar yerine 2 bin 292 bitki yerini aldı. Devamını oku...
- İngiliz oyuncu ve model Elizabeth Hurley’in oğlu Damian'ın babası yapımcı Steve Bing (55), Los Angeles’ta oturduğu apartmanın 27’inci katından atlayarak intihar etti. Devamını oku...
- Grammy Ödüllü şarkıcı Cardi B. de bir dönem izlenme rekorları kıran Muhteşem Yüzyıl dizisinin hayranı çıktı. Devamını oku...
Magazin
- 23 yıllık eşini öldürmeye çalışan Ragıp Canan’ın avukatının mahkemede yaptığı savunma infial yarattı. - Devamını oku...
- Oyuncu Onur Tuna'nın, gönlünü sosyal medya fenomeni Yağmur Karabal’a kaptırdığı iddia edildi. - Devamını oku...
- Mavi tura çıkmak için hazırlanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, denize olan tutkusuyla biliniyor. Tatlıtuğ'un, dalış takımını yenilemek için 31 bin lira harcadığı ortaya çıktı. - Devamını oku...
- Elizabeth Hurley’in oğlunun babası Steve Bing intihar etti! - Devamını oku...
Spor
- Ankaragücü Mustafa Reşit Akçay'ın görevine son verdi - Devamını oku...
- Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, oyuncusunun Beşiktaş'tan ayrılacağını resmen açıkladı. Caner Erkin, Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek. - Devamını oku...
- Erkeklerde dünya 1 Numarası olan Novak Djokovic’in corona virüs testi pozitif çıktı. Djokovic’in kondisyonerinde de corona virüs tespit edilmişti. - Devamını oku...
- Corona virüse yakalanan Yılmaz Vural ilk kez konuştu - Devamını oku...
- Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olaylı geçen Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yaşanan olayları anlattı. İşte Ağaoğlu'nun açıklamaları... - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Yoğurt çorbası
- Nohut yemeği
- Şehriyeli pirinç pilav
- Cevizli kurabiye
Günün videosu: İstanbul'da şiddetli yağış etkiliydi. İşte Çatalca'da çıkan devasa hortum.
Günün bulmacası
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