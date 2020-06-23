Türkiye Akşam Postası | 23 Haziran 2020

Akşam Postası | 23 Haziran 2020

Türkiye

Akşam Postası | 23 Haziran 2020

Günün en önemli konusu elbette şiddetli biçimdeki yağış. Akşam Postası yağmurun etkisinde günün özetini sunuyor. İşte günün olayları:

23 Haziran 2020, Salı 18:09 Son Güncelleme:
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Magazin

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Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Yoğurt çorbası
  • Nohut yemeği
  • Şehriyeli pirinç pilav
  • Cevizli kurabiye

Tarifler için tıklayın

Günün videosu: İstanbul'da şiddetli yağış etkiliydi. İşte Çatalca'da çıkan devasa hortum.


Günün bulmacası

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