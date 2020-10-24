Akşam Postası | 24 Ekim 2020
Akşam Postası'nda günün tüm önemli haberlerini bulabilirsin. Yoğunluktan ya da başka bir sebepten ötürü gündemden uzak kaldıysan, sana her şeyi 5 dakikada özetleyebiliriz. İşte Akşam Postası
24 Ekim 2020, Cumartesi 17:47 Son Güncelleme:
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Gündem
İstanbullular virüse aldırmadan güneşin tadını çıkardı. -Devamını oku...
Ekrem İmamoğlu'nun corona virüs testi pozitif çıktı. -Devamını oku...
Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın covid-19 test sonucu pozitif çıktı. -Devamını oku...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azmin elinden, imanın elinden hiçbir şey kurtulmaz. -Devamını oku...
Bakan Soylu'dan ABD Ankara Büyükelçiliği'ne tepki. -Devamını oku...
Başkan Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama. -Devamını oku...
Rahmi Koç taburcu oldu. -Devamını oku...
ABD'li gazetecinin ölüm raporu savcılığa ulaştı. -Devamını oku...
Dünya
İtalya'da sokağa çıkma yasağı protesto ile başladı. -Devamını oku...
Sağlık Bakanı corona virüs tedbirini deldi. -Devamını oku...
Magazin
Hande Yener'in yeni tarzı Kim Kardashian'a benzetildi. - Devamını oku...
Hazar Ergüçlü'nün, Instagram'da 2.6 milyon takipçisi bulunuyor. Ergüçlü, paylaştığı bir fotoğraf 100 bin beğeni aldı. Ergüçlü sayfasını nedense yorumlara kapattı. - Devamını oku...
Hülya Açıkgöz ağır konuştu: Konuşursam Hadise Türkiye’ye adım atamaz . - Devamını oku...
Mustafa Üstündağ yeni aşkını sosyal medyadan duyurdu. - Devamını oku...
Şafak Sezer Büyükçekmece'de bulunan villasını 9,7 milyon TL'ye satışa çıkardı. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!ı
- Mercimek çorbası
- Patatesli top köfte
- Pesto soslu makarna
- Kadayıflı muhallebi tatlısı
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