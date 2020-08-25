Akşam Postası | 25 Ağustos 2020

46 yaşındaki İngiliz tasarımcı Victoria Beckham, eşi David Beckham'ın kendi markasına ait olan makyaj malzemelerini kullandığını söyledi. Beckham'ın bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

Gürültü kirliliği iddiasıyla Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Gündoğan’daki işletmelerle mahkemelik olan Müjde Ar, Gürültüsüz Yaşam Platformu kuruyor: “Bu işlerle uğraşmak için zaman ve inat lazım. İkisi de bende var. Bu yaşadığımdan sonra adımı Deli Müjde’ye çıkardım!”