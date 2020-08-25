Akşam Postası | 25 Ağustos 2020
Gündemden, dünyadan, spordan, magazinden ve günün diğer önemli gelişmelerinden habersiz kalma. Akşam Postası öne çıkan haberleri toparlamak için burada, her akşam olduğu gibi!
25 Ağustos 2020, Salı 18:06 Son Güncelleme:
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Gündem
- İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı. Devamını oku...
- HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla mesajları ortaya çıktı. Devamını oku...
- Coronalı hastanın şiddet uyguladığı doktoru bu kez ağabeyi darp etti. Devamını oku...
- 'Elif Sarı' adlı Instagram hesabını kullanan şahıs yakalandı! Kimliği herkesi şaşırttı. Devamını oku...
- Salda Gölü'nde ziyaretçi sayısında kısıtlama yapılacak. Devamını oku...
- Kılıçdaroğlu doğal gaz keşfi ile ilgili sessizliğini bozdu. Devamını oku...
- Karadeniz'deki doğal gazı kim çıkaracak? Bakan Dönmez'den açıklama. Devamını oku...
- Giresun'daki selden etkilenen vatandaşlara 2.5 milyon TL kaynak aktarılacak. Devamını oku...
- Otobüste kadına tokat atan adama kimse müdahale etmedi! Kamera kayıttaydı. Devamını oku...
Dünya
- 7 yıldır denizlerde yaşayan İngiliz hastayı Türk cerrahlar hayata bağladı. Devamını oku...
- Finlandiya Başbakanı 'günde 8 değil 6 saat mesai' çağrısını yineledi. Devamını oku...
- Ortak devriye sırasında patlama! Bakanlık'tan açıklama geldi. - Devamını oku...
- Spotify 2020 yazının en çok dinlenen şarkılarını ve podcast’lerini açıkladı. - Devamını oku...
- PlayStation 5’in oyun kolu DualSense kullanıcı davranışlarını izleyebilecek. - Devamını oku...
- Victoria Beckham: David makyaj malzemelerimi kullanıyor - Devamını oku...
- Apple, dünyanın ilk yüzen Apple Store'unu yakında açacak. - Devamını oku...
- Hollandalı görsel tasarımcı Bas Uterwijk, yapay zeka kullanarak İsa’nın bir portresini oluşturdu. Görseli hazırlarken ‘tarihsel bir gerçeği’ göz önünde bulundurduğunu söyleyen sanatçı, ‘İsa’nın Hristiyan ikonografisinde tasvir edildiği gibi olmadığını’ dile getirdi. - Devamını oku...
Magazin
- Selim Sarı ile 2012 yılında evlendikten sonra ABD'ye yerleşen oyuncu Didem Uzel Sarı, corona virüsten (Covid-19) dolayı Türkiye'ye döndüklerini söyledi. DHA’ya konuşan Uzel, ABD’deki sağlık sistemini eleştirerek, "Allah ABD’de acil servise düşürmesin" dedi. Devamını oku...
- 46 yaşındaki İngiliz tasarımcı Victoria Beckham, eşi David Beckham'ın kendi markasına ait olan makyaj malzemelerini kullandığını söyledi. Beckham'ın bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Devamını oku...
- Gürültü kirliliği iddiasıyla Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Gündoğan’daki işletmelerle mahkemelik olan Müjde Ar, Gürültüsüz Yaşam Platformu kuruyor: “Bu işlerle uğraşmak için zaman ve inat lazım. İkisi de bende var. Bu yaşadığımdan sonra adımı Deli Müjde’ye çıkardım!” Devamını oku...
Spor
- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçların sınırlı sayıda seyircili oynanması hakkında kararını verdi. Tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak. Ayrıca gerçekleştirilen toplantıda B Takımlar Ligi kurulması kararı aldı. - Devamını oku...
- Sevilla - Bayern Münih Süper Kupa maçı seyircili oynanacak. - Devamını oku...
- Beşiktaş'ın Altınordu'dan transfer ettiği 21 yaşındaki Atakan Üner sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi. Atakan Üner sağ kanatta oynuyor ve daha önce Denizlispor forması giydi. - Devamını oku...
- Formula 1 İstanbul Grand Prix'i 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak. - Devamını oku...
- Gael Clichy Başakşehir ile yollarını ayırdı - Devamını oku...
- Zekeriya Alp'in istifasının ardından MHK'nin yeni başkanı Serdar Tatlı oldu. Serdar Tatlı'nın yardımcılığını ise Metin Tokat yapacak. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!ı
- Ezogelin çorbası
- Fırında tavuk but
- Közlenmiş biber salatası
- Kadayıf sarma tatlısı
Günün videosu: İstanbul Bakırköy'de bir metrobüste yangın çıktı. Araç içerisindeki yolcular tahliye edilirken itfaiye ekipleri alev alev yanan metrobüsü söndürdü.
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