Türkiye Akşam Postası | 25 Eylül 2020

Akşam Postası | 25 Eylül 2020

Türkiye

Akşam Postası | 25 Eylül 2020

Akşam Postası sana günün tüm öne çıkan gelişmelerini özetleyecek. Türkiye ve dünya gündeminden uzak kalmamak sadece 5 dakika uzağında. Posta ile Akşam Postası yayında!

25 Eylül 2020, Cuma 17:45 Son Güncelleme:
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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'bölünüp ayrılmayın' mesajı. -Devamını oku...

Çapa'da maske uyarısı yaptığı için darp edilen sağlık çalışanı ameliyata alındı. -Devamını oku...

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında yeni gelişme. -Devamını oku...

Bakan Koca: Vaka artış hızı kontrol altına alındı. -Devamını oku...

Özel okullarda yüz yüze eğitim için yeni gelişme. -Devamını oku...

Corona virüs hastasının yoğun bakım maliyeti açıklandı. -Devamını oku...

'Cübbeli Ahmet Hoca' ifade verdi. -Devamını oku...

İkinci el aracını satan ev alıyor. -Devamını oku...

Dünya

Dakikalar içinde corona virüsü tespit eden köpekler göreve başladı. -Devamını oku...

Huawei laboratuvarında yangın çıktı. -Devamını oku...

Hamile kadın eşini köpekbalığı saldırısından kurtardı. -Devamını oku...

Kuzey Kore, Güney Kore'den özür diledi. -Devamını oku...

Magazin

Halil Sezai'nin avukatı bu görüntülerle tahliye istedi: Baltayla bekliyor. - Devamını oku...

Sinan Akçıl’ın eski sevgilileri çıldıracak: İlk kez tek eşliyim. - Devamını oku...

TRT ekranlarında yayınlanan, birçok kişinin ilgiyle izlediği sevilen dizi Seksenler'in yeni sezonunda usta oyuncu Rasim Öztekin olmayacak. - Devamını oku...

Ebru Şallı, geçen nisan ayında oğlu Pars’ı kaybetmişti. Pars yaşasaydı, bugün 10 yaşına girecekti. - Devamını oku...

Yıllar geçse de unutulmadı: Ebru Gündeş 1993'te sahte mezar önünde poz vermişti. - Devamını oku...


Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

  • Domates çorbası
  • Kuru fasulye
  • Tel şehriyeli bulgur pilavı
  • Zerde tatlısı

Günün menüsü tarifleri için tıklayın.

Günün videosu

Horozun üstünde denenen pekiştirmeli öğrenme yöntemi




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