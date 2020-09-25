Akşam Postası | 25 Eylül 2020
Akşam Postası sana günün tüm öne çıkan gelişmelerini özetleyecek. Türkiye ve dünya gündeminden uzak kalmamak sadece 5 dakika uzağında. Posta ile Akşam Postası yayında!
25 Eylül 2020, Cuma 17:45 Son Güncelleme:
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Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'bölünüp ayrılmayın' mesajı. -Devamını oku...
Çapa'da maske uyarısı yaptığı için darp edilen sağlık çalışanı ameliyata alındı. -Devamını oku...
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında yeni gelişme. -Devamını oku...
Bakan Koca: Vaka artış hızı kontrol altına alındı. -Devamını oku...
Özel okullarda yüz yüze eğitim için yeni gelişme. -Devamını oku...
Corona virüs hastasının yoğun bakım maliyeti açıklandı. -Devamını oku...
'Cübbeli Ahmet Hoca' ifade verdi. -Devamını oku...
İkinci el aracını satan ev alıyor. -Devamını oku...
Dünya
Dakikalar içinde corona virüsü tespit eden köpekler göreve başladı. -Devamını oku...
Huawei laboratuvarında yangın çıktı. -Devamını oku...
Hamile kadın eşini köpekbalığı saldırısından kurtardı. -Devamını oku...
Kuzey Kore, Güney Kore'den özür diledi. -Devamını oku...
Magazin
Halil Sezai'nin avukatı bu görüntülerle tahliye istedi: Baltayla bekliyor. - Devamını oku...
Sinan Akçıl’ın eski sevgilileri çıldıracak: İlk kez tek eşliyim. - Devamını oku...
TRT ekranlarında yayınlanan, birçok kişinin ilgiyle izlediği sevilen dizi Seksenler'in yeni sezonunda usta oyuncu Rasim Öztekin olmayacak. - Devamını oku...
Ebru Şallı, geçen nisan ayında oğlu Pars’ı kaybetmişti. Pars yaşasaydı, bugün 10 yaşına girecekti. - Devamını oku...
Yıllar geçse de unutulmadı: Ebru Gündeş 1993'te sahte mezar önünde poz vermişti. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- Domates çorbası
- Kuru fasulye
- Tel şehriyeli bulgur pilavı
- Zerde tatlısı
Günün menüsü tarifleri için tıklayın.
Günün videosu
Horozun üstünde denenen pekiştirmeli öğrenme yöntemi