Akşam Postası | 26 Ağustos 2020
Bir günün özetiyle yine karşındayız. Gün içerisinde olan biteni şöyle bir derleyip toplayıp sana sunmak istiyoruz. Akşam Postası hazır!
26 Ağustos 2020, Çarşamba 17:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- YKS tercih sonuçları açıklandı, YKS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?. -Devamını oku...
- İçişleri Bakanlığı'ndan Musa Orhan açıklaması. -Devamını oku...
- Kuyumcular Odası'ndan altın fiyatları açıklaması. -Devamını oku...
- Ankara'da düğünlere yeni corona virüs tedbirleri. -Devamını oku...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çekilsinler önümüzden biz kendi işimize bakalım. -Devamını oku...
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Dünya
- Corona virüsü öldüren madde bulundu. -Devamın oku...
- Corona virüs aşısının ilk denendiği kadın yaşadıklarını anlattı. -Devamını oku...
- Akbaba seyircilerin arasına daldı bir kadın ve bebek hastanelik oldu. -Devamını oku...
- Üstsüz güneşlenme tartışmasına Fransız bakan yanıt verdi. -Devamın oku...
Magazin
- Oyuncu Ebru Şahin’in önerilen ücreti düşük bulduğu için reddettiği reklam teklifini, şarkıcı Zeynep Bastık kabul etti. - Devamını oku...
- Survivor Gönüllüler ekibinde yer alan Burak Yurdugör, en son temmuz ayında Posta.com.tr'ye verdiği röportajla gündeme gelmişti. Survivor Burak şimdi ise Bodrum'da İşte Benim Stilim yarışmacısı Didem Ezgi Akın ile tatil yapıyor. - Devamını oku...
- 'Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel evleniyor. - Devamını oku...
- 'Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu olan ve hamileliği sebebiyle bu sezon ekranda olmayan Bircan Bali anne oldu. - Devamını oku...
Spor
- Beşiktaş yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek: İşte rakipler - Devamını oku...
- Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz: Burak'ın Beşiktaş'tan şampiyonluk yaşayamadan ayrılmasına çok üzüldüm. - Devamını oku...
- İsmail Köybaşı Hatayspor reddetti: Avrupa'da devam edecek - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!ı
- Kabak çorbası
- Mücver
- Körili tavuklu pilav
- Kazandibi
Günün videosu: Kırklareli'de bir düğünde istek parça yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya jandarma ekipleri müdahale etti.
Günün anketi: