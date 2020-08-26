Türkiye Akşam Postası | 26 Ağustos 2020

Akşam Postası | 26 Ağustos 2020

Türkiye

Akşam Postası | 26 Ağustos 2020

Bir günün özetiyle yine karşındayız. Gün içerisinde olan biteni şöyle bir derleyip toplayıp sana sunmak istiyoruz. Akşam Postası hazır!

26 Ağustos 2020, Çarşamba 17:59 Son Güncelleme:
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Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!ı

  • Kabak çorbası
  • Mücver
  • Körili tavuklu pilav
  • Kazandibi 

Tarifler için tıklayın

Günün videosu: Kırklareli'de bir düğünde istek parça yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya jandarma ekipleri müdahale etti.


Günün anketi:

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