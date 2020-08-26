Akşam Postası | 26 Ağustos 2020

Oyuncu Ebru Şahin’in önerilen ücreti düşük bulduğu için reddettiği reklam teklifini, şarkıcı Zeynep Bastık kabul etti. -

Survivor Gönüllüler ekibinde yer alan Burak Yurdugör, en son temmuz ayında Posta.com.tr'ye verdiği röportajla gündeme gelmişti. Survivor Burak şimdi ise Bodrum'da İşte Benim Stilim yarışmacısı Didem Ezgi Akın ile tatil yapıyor. -