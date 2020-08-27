Akşam Postası | 27 Ağustos 2020
Bir günün özetiyle yine karşındayız. Gün içerisinde olan biteni şöyle bir derleyip toplayıp sana sunmak istiyoruz. Akşam Postası hazır!
27 Ağustos 2020, Perşembe 17:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Bakan Albayrak: Hizmet ekonomisine geçiş budur. -Devamını oku...
- Bakan Hulusi Akar: Bizim gücümüzde bir sıkıntı yok. -Devamını oku...
- Meteoroloji uyardı, sıcak hava dalgası geliyor. -Devamını oku...
- 'Küçük Göl'deki pembe görüntü acı verici'. -Devamını oku...
- Corona virüsün en fazla bulaştığı dönem belli oldu. -Devamın oku...
Dünya
- 5 metrelik saçını 80 yıldır yıkamıyor. -Devamını oku...
Magazin
- Kıvanç Tatlıtuğ reklamdan kazandığı parayı gayrimenkule yatırdı. - Devamını oku...
- Gökçe Bahadır, bir mobilya firmasının reklam yüzü olmak için iki yıllık anlaşma imzaladı. Bahadır, reklam çekimleri için markadan 3.5 milyon TL ücret alacak. - Devamını oku...
- Vatan Şaşmaz ölümünün 3. yılında anılıyor. - Devamını oku...
- Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Karan'a her ay beşibiryerde alıyor. - Devamını oku...
Spor
- Akhisarspor'da 4 futbolcu corona virüse yakalandı. -Devamını oku...
Eğlence
- Bu 13 maddeden 7’si sana fena halde tanıdık geliyorsa şunu bil: “Sen Aşıksın Arkadaş”--Devamını oku...
- Amber Heard ve Johnny Depp: Nasıl tanıştılar, neden düşman oldular?-Devamını oku...
- Kendall Jenner'ın bugüne kadar yaptırdığı 10 estetik operasyon-Devamını oku...
- Bella Hadid ve Gigi Hadid'in en uyumlu kız kardeşler olduğunun 22 kanıtı-Devamını oku...
- Melania Trump'ın ilham olacak en şık 10 görünümü-Devamını oku...
- En az iki filmde birlikte rol alan 5 'muhteşem ikili'-Devamını oku...
Günün menüsü
Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... -Devamını oku...
- Düğün çorbası
- Türlü yemeği
- Çoban salata
- Kakaolu ıslak kek
Günün videosu: Kuzeniyle iddiaya girdi, CİMER’den istediği bisiklet kapısına geldi.