Türkiye Akşam Postası | 27 Ağustos 2020

Akşam Postası | 27 Ağustos 2020

Türkiye

Akşam Postası | 27 Ağustos 2020

Bir günün özetiyle yine karşındayız. Gün içerisinde olan biteni şöyle bir derleyip toplayıp sana sunmak istiyoruz. Akşam Postası hazır!

27 Ağustos 2020, Perşembe 17:36 Son Güncelleme:
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Günün menüsü

Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... -Devamını oku...

  • Düğün çorbası
  • Türlü yemeği
  • Çoban salata
  • Kakaolu ıslak kek

Günün videosu: Kuzeniyle iddiaya girdi, CİMER’den istediği bisiklet kapısına geldi.




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