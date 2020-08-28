Akşam Postası | 28 Ağustos 2020
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28 Ağustos 2020, Cuma 17:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması. -Devamını oku...
- Çeşme'deki patlama sesinin sebebi belli oldu. -Devamını oku...
- Bakan Koca'dan corona virüs test sonucu pozitif çıkanlara uyarı. -Devamını oku...
- Bakan Albayrak müjdeyi verdi: Hayırlar getirsin. -Devamını oku...
- YÖK'ten önemli kayıt tarihi kararı. -Devamını oku...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Farklı bir dönemden geçiyoruz. -Devamın oku...
- Adana'da 92 yılın sıcaklık rekoru kırılabilir. -Devamını oku...
- Sağlık çalışanlarına yıl sonuna kadar ücretsiz. -Devamını oku...
- İşsizlik ve kısa çalışma ödeme tarihleri açıklandı. -Devamını oku...
Dünya
- 37 yıl hapis yattıktan sonra masum olduğu anlaşıldı. -Devamını oku...
- Rusya'dan ikinci corona virüs aşısı haberi geldi. -Devamını oku...
- Shinzo Abe istifa etti. -Devamını oku...
Magazin
- Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un önceki akşam corona virüs şüphesiyle apar topar Bodrum'daki özel bir hastaneye giderek corona virüs testi yaptırdı. - Devamını oku...
- Oyuncu Bensu Soral, eşi Hakan Baş’la çıktığı Göcek tatilini yarıda bıraktı. Talihsiz bir kaza geçiren Soral, apar topar İstanbul’a dönerek ameliyat oldu. -Devamını oku...
- 'Evde Tek Başına' filmleriyle ünlenen bir zamanların çocuk yıldızı Macaulay Culkin, şimdi 40 yaşında. - Devamını oku...
- Melek Mosso, geçen cumartesi Aqua Florya Hayal Kahvesi’nde konser vermişti. Konser sırasında polisler geldi ve şikâyet üzerine sahneden indirildi. Olay sonrası açıklama yapan Mosso, "Olay büyümesin diye sustum" dedi. - Devamını oku...
Spor
- Sosa, deplasmana yetişemeyebilir. -Devamını oku...
- Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli ismi istiyor. -Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Soğan çorbası
- Kavurma
- Pirinç pilavı
- Güllaç
Günün videosu: Yalnızca Galapagos Adaları'nda yaşayan "deniz iguanası"