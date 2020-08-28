Türkiye Akşam Postası | 28 Ağustos 2020

Akşam Postası | 28 Ağustos 2020

Türkiye

Akşam Postası | 28 Ağustos 2020

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28 Ağustos 2020, Cuma 17:55 Son Güncelleme:
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Spor

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Soğan çorbası 
  • Kavurma
  • Pirinç pilavı 
  • Güllaç

Tarifler için tıklayın

Günün videosu: Yalnızca Galapagos Adaları'nda yaşayan "deniz iguanası"



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