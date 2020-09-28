Akşam Postası | 28 Eylül 2020

Vücudunda darp izleri bulunan bebeğin ölümüyle ilgili anne ve babası gözaltında.

İstanbul'da kademeli mesai başladı ama şikayetler var.

Dünyanın en yüksek asgari ücretini veren ülke: 33 bin 880 TL kazanıyorlar.

Azerbaycan, Türkiye hariç tüm ülkelere yapılan uçak seferlerini iptal etti.

Yağmur Aşık'ın eşi Emre Aşık'ı öldürmek için plan yaptığı sevgilisi Erdi Sungur, bugün katıldığı canlı yayında kan donduran itiraflarda bulundu. Sungur, "Yağmur, Emre'nin gözü önünde sevişmemizi sonra da öldürmemizi istedi. Hatta Emre'yi depoya kapatıp domuzlara yedirtecekti" diyerek ağızları açık bıraktı. Devamını oku...

Nusret Gökçe'ye twerk yapan kadın, o anda içeri sevgilisinin girmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Hemen kendini toparlayarak kaçmaya başlayan kadının sevgilisi de peşinden koşarak gitti. O anlar kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Devamını oku...