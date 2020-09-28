Akşam Postası | 28 Eylül 2020
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28 Eylül 2020, Pazartesi 17:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Erdoğan canlı yayında dünyaya ilan etti: Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğiz. Devamını oku...
- Milli Savunma Bakanı Akar: Ermenistan paralı askerleri geri göndermelidir. Devamını oku...
- İlk corona virüs aşısı Cerrahpaşa'da gönüllülere uygulandı. Devamını oku...
- İstanbul'da kademeli mesai başladı ama şikayetler var. Devamını oku...
- Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar' bölgesinde göle ve plaja giriş yasaklandı.Devamını oku...
- Vaka patlaması yaşanan kentimizde polisler devriye gezmeye başladı. Devamını oku...
- Babaanne, torununa taciz şüphelilerinin serbest kalmasına isyan etti. Devamını oku...
- Salgından kaçıp yerleşenler nedeniyle Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti. Devamını oku...
- Vücudunda darp izleri bulunan bebeğin ölümüyle ilgili anne ve babası gözaltında. Devamını oku...
Dünya
- Azerbaycan öldürülen Ermenistan askerlerinin listesini yayınladı. Devamını oku...
- Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildi. Devamını oku...
- Ermenistan'ın saldırısında 2 öğrenci şehit oldu. Devamını oku...
- Azerbaycan, Türkiye hariç tüm ülkelere yapılan uçak seferlerini iptal etti. Devamını oku...
- Dünyanın en yüksek asgari ücretini veren ülke: 33 bin 880 TL kazanıyorlar. Devamını oku...
Magazin
- Yağmur Aşık'ın eşi Emre Aşık'ı öldürmek için plan yaptığı sevgilisi Erdi Sungur, bugün katıldığı canlı yayında kan donduran itiraflarda bulundu. Sungur, "Yağmur, Emre'nin gözü önünde sevişmemizi sonra da öldürmemizi istedi. Hatta Emre'yi depoya kapatıp domuzlara yedirtecekti" diyerek ağızları açık bıraktı. Devamını oku...
- Nusret Gökçe'ye twerk yapan kadın, o anda içeri sevgilisinin girmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Hemen kendini toparlayarak kaçmaya başlayan kadının sevgilisi de peşinden koşarak gitti. O anlar kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Devamını oku...
- İş insanı Caner Karaloğlu, pandemi döneminde 150 kişiyle doğum günü partisi düzenledi. Karaloğlu'nun Yeniköy’deki villasına Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı gibi isimler de geldi. Devamını oku...
Spor
- Beşiktaş'ta Jeremain Lens süresiz kadro dışı bırakıldı- Devamını oku...
- Badou Ndiaye Fatih Karagümrük ile anlaştı- Devamını oku...
- NBA finali Los Angeles Lakers ile Miami Heat arasında oynanacak- Devamını oku...
- Dünya spor basını Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için ne dedi?- Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Yoğurt çorbası
- Nohut yemeği
- Şehriyeli pirinç pilavı
- Cevizli kurabiye
Günün videosu
Beylikdüzü'nden Cevizlibağ yönünde ilerleyen metrobüste bir yolcu, maske takmaması yetmemiş gibi etrafındakilere aldırmadan ayaklarını karşı koltuğa koydu ve sigara içti. 'Bu kadarına da pes'dedirten anlar kameraya yansıdı.