Akşam Postası | 28 Temmuz 2020

Corona virüs kışın daha fazla mı yayılacak? İşte cevabı. Devamını oku...

Yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuğu minik delik kurtardı. Devamını oku...

McDonald's karının yüzde 67 azaldığını duyurdu. Devamını oku...

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat .Devamını oku...

Dünyaca ünlü oyuncu Richard Gere, drama dizisi 'Mother Father Son' ile 30 yıl aradan sonra ilk kez ekranlara dönüyor. - Devamını oku...

Çin'in sosyal medyası olarak bilinen Weibo'da, iPhone 12'ye ait olduğu iddia edilen bazı görüntüler paylaşıldı. Bu görüntülerde iPhone 12'nin ekran paneli açıkça görülebiliyor. - Devamını oku...

Lisa Piccirillo, 50 yıldır çözülemeyen bir matematik problemini, bir haftadan kısa sürede, boş zamanlarında çalışarak çözdü. - Devamını oku...

Geçtiğimiz yıl eylül ayında başlayan ve aylarca kontrol altına alınamayan Avustralya'daki orman yangınlarında 3 milyar hayvanın öldüğü ya da yaralandığı açıkladı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Avustralya'daki orman yangının modern tarihin en kötü felaketi olarak adlandırıyor. - Devamını oku...

Çinliler casusluk için LinkedIn'i nasıl kullandı? - Devamını oku...

İngiltere'de bir evcil kedide corona virüs tespit edildi. Başkent Londra'ya bağlı Weybridge kasabasında yaşayan bir ailenin kedisine geçen hafta yapılan testin pozitif çıktığı ve bunun ülkede bir hayvanda görülen ilk corona virüs vakası olduğu belirtiliyor. - Devamını oku...

Google evden çalışma uygulamasını 2021 yazına uzattı. - Devamını oku...

Ellen DeGeneres Show, eski çalışanlardan gelen birçok iddia sonucunda WarnerMedia tarafından dahili soruşturma altına alındı. - Devamını oku...

ABD'li teknoloji firması Boston Dynamics tarafından üretilen robot köpek Spot, Ford için çalışmalara başlıyor. - Devamını oku...