Akşam Postası | 28 Temmuz 2020
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28 Temmuz 2020, Salı 18:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Kurban Bayramı'nda köprü, otoyollar ve toplu taşıma ücretsiz olacak. Devamını oku...
- 'Atatürk'e lanet' polemiğiyle ilgili İbrahim Kalın'dan açıklama. Devamını oku...
- Okullarda yeni dönem! Öğrencinin ateşini veli ölçecek. Devamını oku...
- Ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri bugün itibarıyla başladı. Devamını oku...
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı! 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması. Devamını oku...
Dünya
- Corona virüs kışın daha fazla mı yayılacak? İşte cevabı.Devamını oku...
- Yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuğu minik delik kurtardı. Devamını oku...
- McDonald's karının yüzde 67 azaldığını duyurdu.Devamını oku...
- Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat.Devamını oku...
- Dünyaca ünlü oyuncu Richard Gere, drama dizisi 'Mother Father Son' ile 30 yıl aradan sonra ilk kez ekranlara dönüyor. - Devamını oku...
- Çin'in sosyal medyası olarak bilinen Weibo'da, iPhone 12'ye ait olduğu iddia edilen bazı görüntüler paylaşıldı. Bu görüntülerde iPhone 12'nin ekran paneli açıkça görülebiliyor. - Devamını oku...
- Lisa Piccirillo, 50 yıldır çözülemeyen bir matematik problemini, bir haftadan kısa sürede, boş zamanlarında çalışarak çözdü. - Devamını oku...
- Geçtiğimiz yıl eylül ayında başlayan ve aylarca kontrol altına alınamayan Avustralya'daki orman yangınlarında 3 milyar hayvanın öldüğü ya da yaralandığı açıkladı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Avustralya'daki orman yangının modern tarihin en kötü felaketi olarak adlandırıyor. - Devamını oku...
- Çinliler casusluk için LinkedIn'i nasıl kullandı? - Devamını oku...
- İngiltere'de bir evcil kedide corona virüs tespit edildi. Başkent Londra'ya bağlı Weybridge kasabasında yaşayan bir ailenin kedisine geçen hafta yapılan testin pozitif çıktığı ve bunun ülkede bir hayvanda görülen ilk corona virüs vakası olduğu belirtiliyor. - Devamını oku...
- Google evden çalışma uygulamasını 2021 yazına uzattı. - Devamını oku...
- Ellen DeGeneres Show, eski çalışanlardan gelen birçok iddia sonucunda WarnerMedia tarafından dahili soruşturma altına alındı. - Devamını oku...
- ABD'li teknoloji firması Boston Dynamics tarafından üretilen robot köpek Spot, Ford için çalışmalara başlıyor. - Devamını oku...
- ABD hacklenemez kuantum internet planını açıkladı. - Devamını oku...
Magazin
- Ünlü oyuncular Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini sonlandırdı. - Devamını oku...
- West-Kardashian evliliğinde sular durulmuyor: Kim arabada gözyaşlarına boğuldu. - Devamını oku...
- Ünlü şarkıcı İsmail YK, Dilara isimli hayranıyla aşk yaşadığını Instagram hesabından paylaştığı videoyla duyurdu. - Devamını oku...
- Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kredi kartı dolandırıcılığına maruz kaldığını duyurdu. - Devamını oku...
- Ünlü oyuncu Songül Öden, 4 yıldır birlikte olduğu iş insanı Arman Bıçakçı ile aile arasında gerçekleştirdikleri sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. - Devamını oku...
Spor
- Bursaspor Başkanı açıkladı: İrfan Buz, takım arkadaşları Özer Hurmacı'yı döver diye otobüse almamış. - Devamını oku...
- Burak Yılmaz sürpriz bir şekilde Beşiktaş'tan ayrılarak Fransa'ya transfer olmuştu. Hızlı gelişen transfer süreci sonucunda Lille'e imza atan Burak Yılmaz'ın maaşı da belli oldu. - Devamını oku...
- Formula 1’in yeni takımı Scuderia AlphaTauri Honda Takımı, kuruluşunu ve F1’in 2020 sezonunda yaşananları anlatan bir belgesel yayınladı. - Devamını oku...
- Monaco, Henry Onyekuru'yu kamp kadrosuna dahil etmedi. - Devamını oku...
- Ahmet Nur Çebi: Kolumu kırdım, COVID oldum ve dinlenemiyorum çünkü para lazım. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!ı
- Ezogelin çorbası
- Bütün tavuk sarma
- Çoban salata
- Sultan tatlısı
Günün videosu: İstanbul Gayrettepe'de trafoda meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Günün anketi:
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