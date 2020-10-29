Türkiye Akşam Postası | 29 Ekim 2020

Akşam Postası | 29 Ekim 2020

Türkiye

Akşam Postası | 29 Ekim 2020

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Kütahya'nın Emet ilçesinde ev ziyaretleri süresiz yasaklandı, Şehitler Köprüsü'nde bayram coşkusu, Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı. Daha fazlası için Akşam Postası'nı oku.

29 Ekim 2020, Perşembe 17:51 Son Güncelleme:
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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birçok mazlumun kalbine bağımsızlık ateşini biz düşürdük -Devamını oku...

Altının ons fiyatında sert düşüş. -Devamını oku...

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Corona virüste uçaklar günlük aktivitelerden daha güvenli. -Devamını oku...

Kütahya'nın Emet ilçesinde ev ziyaretleri süresiz yasaklandı. -Devamını oku...

8 bin 200 yıllık heykelcik koruma altına alındı. -Devamını oku...

Şehitler Köprüsü'nde bayram coşkusu. -Devamını oku...

Herkesin evinde olan Aspirin corona virüsün düşmanıymış. -Devamını oku...

Kariye Camisi'nin açılışı ertelendi. -Devamını oku...

İmamoğlu, coronadan 2 gün önce apandisit ameliyatı olmuş. -Devamını oku...

Bir ilimizde vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı. -Devamını oku...

Dünya

Azerbaycan, Ermenistan'ın 2 savaş uçağını düşürdü. -Devamını oku...

Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var. -Devamını oku...

Magazin

Berkay ve Özlem Ada Şahin 10 günde bir test yaptırıyor. - Devamını oku...

Usta sanatçı Cihan Ünal'ın kızı oyuncu Irmak Ünal (43), sosyal medya hesabından corona virüse yakalandığını açıkladı. Ünal, "4 gündür corona ile boğuşuyorum" dedi. - Devamını oku...

Evlilik hazırlığı yapan Zehra Yılmaz ve Cem Belevi, ilişkilerine sürpriz bir şekilde ara verdi. - Devamını oku...

33. Best Model Türkiye birincileri belli oldu: Melisa İmrak ve Oğuzhan Bolat tacı kaptı. - Devamını oku...

İdo ve Yasemin Şefkatli'nin düğün tarihi belli oldu: İbrahim Tatlıses'ten görkemli düğün - Devamını oku...


Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Kremalı mantar çorbası
  • Tavuk sote
  • Arpa şehriye pilavı
  • Sütlaç

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Günün videosu

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