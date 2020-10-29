Akşam Postası | 29 Ekim 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Kütahya'nın Emet ilçesinde ev ziyaretleri süresiz yasaklandı, Şehitler Köprüsü'nde bayram coşkusu, Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı. Daha fazlası için Akşam Postası'nı oku.
29 Ekim 2020, Perşembe 17:51 Son Güncelleme:
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Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birçok mazlumun kalbine bağımsızlık ateşini biz düşürdük -Devamını oku...
Altının ons fiyatında sert düşüş. -Devamını oku...
Corona virüste uçaklar günlük aktivitelerden daha güvenli. -Devamını oku...
Kütahya'nın Emet ilçesinde ev ziyaretleri süresiz yasaklandı. -Devamını oku...
8 bin 200 yıllık heykelcik koruma altına alındı. -Devamını oku...
Şehitler Köprüsü'nde bayram coşkusu. -Devamını oku...
Herkesin evinde olan Aspirin corona virüsün düşmanıymış. -Devamını oku...
Kariye Camisi'nin açılışı ertelendi. -Devamını oku...
İmamoğlu, coronadan 2 gün önce apandisit ameliyatı olmuş. -Devamını oku...
Bir ilimizde vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı. -Devamını oku...
Dünya
Azerbaycan, Ermenistan'ın 2 savaş uçağını düşürdü. -Devamını oku...
Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var. -Devamını oku...
Magazin
Berkay ve Özlem Ada Şahin 10 günde bir test yaptırıyor. - Devamını oku...
Usta sanatçı Cihan Ünal'ın kızı oyuncu Irmak Ünal (43), sosyal medya hesabından corona virüse yakalandığını açıkladı. Ünal, "4 gündür corona ile boğuşuyorum" dedi. - Devamını oku...
Evlilik hazırlığı yapan Zehra Yılmaz ve Cem Belevi, ilişkilerine sürpriz bir şekilde ara verdi. - Devamını oku...
33. Best Model Türkiye birincileri belli oldu: Melisa İmrak ve Oğuzhan Bolat tacı kaptı. - Devamını oku...
İdo ve Yasemin Şefkatli'nin düğün tarihi belli oldu: İbrahim Tatlıses'ten görkemli düğün - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Kremalı mantar çorbası
- Tavuk sote
- Arpa şehriye pilavı
- Sütlaç
Günün videosu
ABD'de kuvvetli rüzgar seyir halindeki TIR'ı böyle devirdi