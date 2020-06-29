Akşam Postası | 29 Haziran 2020
Akşam Postası pazar akşamını özetlemek için burada. İşte günün önemli gelişmeleri.
29 Haziran 2020, Pazartesi 15:36 Son Güncelleme:
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- Muhteşem Yüzyıl hayranı olan dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, Halit Ergenç’in oynadığı Sultan Süleyman’ın paylaşımını yaptı. Ergenç’in eşi Bergüzar Korel, “anlatın ablaya” notuyla ‘kimin kocası bu, bu benim kocam’ şarkısıyla Cardi B’ye karşılık verdi. Devamını oku...
- Acun Ilıcalı önceki gün Çeşme’de sürat teknesiyle görüntülendi. Acun Ilıcalı'nın yanında kız arkadaşı Ayça Çağla Altunkaya ve yakın dostları vardı. Devamını oku...
- Dansları ve şarkılarıyla bir döneme damga vuran Petek Dinçöz'ün son hali şaşırttı. 40 yaşındaki Petek Dinçöz'ün geçirdiği büyük değişim sosyal medyayı salladı. Devamını oku...
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