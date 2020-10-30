Türkiye Akşam Postası | 30 Ekim 2020

Akşam Postası | 30 Ekim 2020

Türkiye

Akşam Postası | 30 Ekim 2020

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: İzmir'de 6.9 şiddetinde deprem meydana geldi 4 kişi hayatını kaybetti, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti, Halil Sezai tahliye edildi. Daha fazlası için Akşam Postası'nı oku.

30 Ekim 2020, Cuma 17:52 Son Güncelleme:
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Gündem

İzmir'de 6.9 şiddetinde deprem: 4 kişi hayatını kaybetti. -Devamını oku...

Mesut Yılmaz hayatını kaybetti. -Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Taksim Camisi açıklaması. -Devamını oku...

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Okullar açık kalacak mı? Bakan Selçuk yanıtladı. -Devamını oku...

Meteoroloji su baskınları için uyardı, sağanak yağışlar geliyor. -Devamını oku...

Dünya

Türk bilim insanı Atatüre, 2020 Thomas Young Madalyasına layık görüldü. -Devamını oku...

Magazin

Netflix'ten Beckham’a teklif: 172 milyon TL’lik anlaşma. -Devamını oku...

Halil Sezai tahliye edildi. -Devamını oku...

Danla Bilic'in lüks otomobili olay oldu. -Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Yayla çorbası
  • Yeşil mercimek
  • Çanak salata
  • Şerbetli badem tatlısı

Tarifler için tıklayın

Günün videosu

Oyun oynarken depreme böyle yakalandı



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SIRADAKİ HABER İzmir'de 6.9 şiddetinde deprem: 4 kişi hayatını kaybetti