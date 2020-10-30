Akşam Postası | 30 Ekim 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: İzmir'de 6.9 şiddetinde deprem meydana geldi 4 kişi hayatını kaybetti, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti, Halil Sezai tahliye edildi. Daha fazlası için Akşam Postası'nı oku.
30 Ekim 2020, Cuma 17:52 Son Güncelleme:
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Gündem
İzmir'de 6.9 şiddetinde deprem: 4 kişi hayatını kaybetti. -Devamını oku...
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti. -Devamını oku...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Taksim Camisi açıklaması. -Devamını oku...
Okullar açık kalacak mı? Bakan Selçuk yanıtladı. -Devamını oku...
Meteoroloji su baskınları için uyardı, sağanak yağışlar geliyor. -Devamını oku...
Dünya
Türk bilim insanı Atatüre, 2020 Thomas Young Madalyasına layık görüldü. -Devamını oku...
Magazin
Netflix'ten Beckham’a teklif: 172 milyon TL’lik anlaşma. -Devamını oku...
Halil Sezai tahliye edildi. -Devamını oku...
Danla Bilic'in lüks otomobili olay oldu. -Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Yayla çorbası
- Yeşil mercimek
- Çanak salata
- Şerbetli badem tatlısı
Günün videosu
Oyun oynarken depreme böyle yakalandı