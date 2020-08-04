Akşam Postası | 4 Ağustos 2020
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04 Ağustos 2020, Salı 18:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem. -Devamını oku...
- Bahçeli'den, Akşener'e çağrı: Evine dön! -Devamını oku...
- Piyasalar açıldı, altın fiyatlarında son durum şöyle. -Devamını oku...
- Enflasyon rakamları açıklandı. -Devamını oku...
- 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın hakkında yeni gerçekler ortaya çıktı. -Devamını oku...
Dünya
- Irak'ta onlarca ton balık telef oldu. -Devamını oku...
- Corona virüs aşısından sevindiren haberler geliyor. -Devamını oku...
- Google uygun fiyatlı telefonu Pixel 4a’yı tanıttı. -Devamını oku...
- Japonya'da sekiz dilde çeviri yapabilen maske üretildi. -Devamını oku...
- Trump, TikTok'un ABD'li bir firmaya satılması için 15 Eylül'e kadar süre verdi. -Devamını oku...
Magazin
- Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son zamanlarda aşk hayatıyla gündeme geliyor. Uzun zamandır yalnız olan Bilic'in adı birçok isimle yakıştırılmaya başlandı. Bu isimlerden biri de Survivor sunucusu Murat Ceylan oldu. Bodrum'da bir araya gelen ikili, aşk haberlerini birlikte poz vererek yalanladı. Devamını oku...
- Ukraynalı model Daria Kyryliuk’un darp iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kyryliuk, Çeşme’deki The Beach of Momo’nun güvenlik görevlileri tarafından dövüldüğünü öne sürdü. Ancak ortaya çıkan sürpriz bir tanık, Kyryliuk’un o gece sevgilisi tarafından evinde darbedildiğini söyledi. Devamını oku...
- Sosyal medya Murat Övüç'ün görüntülerini konuşuyor. Murat Övüç, daha önce tartışma yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Salkım ise, "Keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü senin gibileri, yok oldular. Yazık sana" diyerek tepki gösterdi. Devamını oku...
Spor
- Porto'da forma giyen İspanyol efsane kaleci Iker Casillas futbolu bıraktığını açıkladı. 39 yaşındaki Iker Casillas geçen sene kalbinden geçirdiği ameliyattan sonra sürpriz şekilde futbola devam kararı almıştı. - Devamını oku...
- Altay'ın genç oyuncusu Cenk Özkacar Lyon'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Altay 2 milyon euro kazanacak. - Devamını oku...
- TFF yeni sezonun harcama limitlerini açıkladı. En çok harcama limitine sahip olan takım 429 milyon 42 bin 297 TL ile Galatasaray oldu. Listede 2. sırada 259 milyon 217 bin 149 TL ile Beşiktaş , 3. sırada 154 milyon 411 bin 381 TL ile Fenerbahçe yer aldı. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!ı
- Brokoli çorbası
- Mantar sote
- Domatesli arpa şehriye pilavı
- Gazoz tatlısı
Günün videosu: Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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