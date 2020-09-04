Türkiye Akşam Postası | 4 Eylül 2020

Akşam Postası | 4 Eylül 2020

Türkiye

Akşam Postası | 4 Eylül 2020

Bugün neler oldu tek solukta öğrenmek için Akşam Postası'nı okuyabilirsin. Akşam Postası her akşam aynı saatte senin için hazır!

04 Eylül 2020, Cuma 17:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gündem

Dünya

Magazin

  • Nihat Doğan manken Tessy Ramos'la aşk yaşıyor. - Devamını oku...
  • "Duvara Karşı" ile ününe ün katan, uzun yıllar alkolle ve kanserle mücadele eden oyuncu Birol Ünel, hayata gözlerini yumdu. Kaybın yarattığı hüznü Gülüm Dağlı yazdı: - Devamını oku...
  • Sunucu Ece Erken'in müdürlüğünü yaptığı, sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ait Bodrum Yalıkavak'ta bulunan mekân, Kovid-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle kapatıldı. - Devamını oku....
  • Seda Sayan ilk kez açıkladı: TV8'i ben alacaktım. - Devamını oku...
  • Bir süredir Ezhel'le yaşadığı aşkla bilinen Malili şarkıcı Tina, ünlü rapçi hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Tina, Ezhel'in kendisini aldattığını söyledi. - Devamını oku...

Spor

Eğlence

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!ı

  • Mercimek çorbası
  • Patates oturtma yemeği
  • Fırın makarna
  • Kıbrıs tatlısı

Tarifler için tıklayın

Günün videosu: İşitme engelli olan kargo görevlisi için işaret dili öğrenen sevimli kız




Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Muhalefetin yumuşak karnı Gül mü?
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Zor bir kış olacak
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Vali Fuat Gürel, yeni tedbirler için uyardı