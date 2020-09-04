Akşam Postası | 4 Eylül 2020

"Duvara Karşı" ile ününe ün katan, uzun yıllar alkolle ve kanserle mücadele eden oyuncu Birol Ünel, hayata gözlerini yumdu. Kaybın yarattığı hüznü Gülüm Dağlı yazdı: -

Seda Sayan ilk kez açıkladı: TV8'i ben alacaktım. -

Bir süredir Ezhel'le yaşadığı aşkla bilinen Malili şarkıcı Tina, ünlü rapçi hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Tina, Ezhel'in kendisini aldattığını söyledi. -