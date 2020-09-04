Akşam Postası | 4 Eylül 2020
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04 Eylül 2020, Cuma 17:22 Son Güncelleme:
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Gündem
- İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı. -Devamını oku...
- Bakan Koca'dan Diyarbakır'daki vaka sayısı için önemli açıklama. -Devamını oku...
- Vali Fuat Gürel, yeni tedbirler için uyardı. -Devamını oku...
- Muharrem İnce'den ihraç iddiaları için ilk açıklama. -Devamını oku...
- Halit Ayar cinayetinde yeni gelişme. -Devamını oku...
- TBMM Başkanı Şentop'tan idam cezası açıklaması. -Devamını oku...
- Milyonluk aracın bagajında karpuz satan kişinin kimliği belli oldu. -Devamını oku....
Dünya
- Corona virüste ölüm oranını azaltan ilaçlar açıklandı. -Devamını oku...
- Trump corona virüs aşısı için ekim ayını işaret etti. -Devamını oku....
Magazin
- Nihat Doğan manken Tessy Ramos'la aşk yaşıyor. - Devamını oku...
- "Duvara Karşı" ile ününe ün katan, uzun yıllar alkolle ve kanserle mücadele eden oyuncu Birol Ünel, hayata gözlerini yumdu. Kaybın yarattığı hüznü Gülüm Dağlı yazdı: - Devamını oku...
- Sunucu Ece Erken'in müdürlüğünü yaptığı, sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ait Bodrum Yalıkavak'ta bulunan mekân, Kovid-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle kapatıldı. - Devamını oku....
- Seda Sayan ilk kez açıkladı: TV8'i ben alacaktım. - Devamını oku...
- Bir süredir Ezhel'le yaşadığı aşkla bilinen Malili şarkıcı Tina, ünlü rapçi hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Tina, Ezhel'in kendisini aldattığını söyledi. - Devamını oku...
Spor
- Gambiyalı amatör futbolcu bici bici satmaya başladı. -Devamını oku...
- Şenol Güneş: Takım olarak iyi oynayamadık. -Devamını oku...
Eğlence
- Taylor Swift'in 16 yıllık moda ve güzellik evrimi- Devamını oku...
- Daha mutlu bir ilişki için 7 sabah rutini- Devamını oku...
- Bu sonbahar bandana takmak için 11 neden- Devamını oku...
- Parasite filminde sadece Güney Kore kültürüne hakim olanların anlayacağı 5 detay-Devamını oku...
- Robert Pattinson'ın en iyi 10 filmi-Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!ı
- Mercimek çorbası
- Patates oturtma yemeği
- Fırın makarna
- Kıbrıs tatlısı
Günün videosu: İşitme engelli olan kargo görevlisi için işaret dili öğrenen sevimli kız