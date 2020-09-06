Akşam Postası | 6 Eylül 2020
Akşam Postası'nda günün tüm önemli haberlerini bulabilirsin. Yoğunluktan ya da başka bir sebepten ötürü gündemden uzak kaldıysan, sana her şeyi 5 dakikada özetleyebiliriz. İşte Akşam Postası.
06 Eylül 2020, Pazar 17:52 Son Güncelleme:
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Gündem
- KPSS'deki Osman Hamdi Bey'in eseri ile ilgili soru, öğrencileri ters köşeye yatırdı. Devamını oku...
- Bakan Koca duyurdu! Ek ödemeler 3 ay daha uzatıldı. Devamını oku...
- KPSS'yi bir dakika ile kaçıran genç kadın sinir krizi geçirdi. Devamını oku...
- Muhtar, belediye çalışanını tabancayla rehin aldı! Görüntüler paylaşılınca 'şaka' dedi. Devamını oku...
- Türkiye ve KKTC'nin "Akdeniz Fırtınası" tatbikatı bugün itibariyle KKTC'de başladı. Devamını oku...
- Sakarya'da darbedilen fındık işçileri olayı anlattı: Bize 'it sürüsü' dediler. Devamını oku...
- Tarihi evini 3 milyon euro teklif eden Yunanistanlılara satmadı: Vatanı satmakla eşdeğer. Devamını oku...
- Makam odasında tecavüz iddiası üniversiteyi karıştırdı. Devamını oku...
- 15 yaşında intihar eden Buse Melisa'nın babasının ifadesi ortaya çıktı. Devamını oku...
Dünya
- Arjantin'de profesör, öğrencilerine canlı yayında ders verirken corona virüsten öldü. Devamını oku...
- ABD'li komutan YPG'ye destek veremeyeceği için ağladı. Devamını oku...
- Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açma kararına Türkiye'den tepki geldi. Devamını oku...
Magazin
- Corona virüse yakalandığını duyuran ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'ndan yeni haber var. Sağlık durumu merak edilen Nihat Hatipoğlu ile ilgili son dakika açıklaması doktorundan geldi. Devamını oku...
- 'Survivor 2020'de birlikte yarışan ve çok yakın arkadaş olan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, yarışma bittikten sonra birlikte Çeşme'de görüntülenmiş ve sarmaş dolaş halleri çok konuşulmuştu. Tüm bunların ardından aşk yaşadıkları iddia edilen ikiliden Barış Murat Yağcı, Nisa'nın kendisini öptüğü videoyu önce paylaştı, sonra sildi. Devamını oku...
- Şarkıcı Ebru Polat yaptığı paylaşımla yine çok konuşuldu. Kızına özel öğretmen tuttuğu için eleştirilen Demet Akalın'ı savunan Polat, "Hepimiz özel öğretmenlerle büyüdük ne var bunda" deyince eleştiri oklarının hedefi oldu. Devamını oku...
Spor
- Galatasaray, Badou Ndiaye'nin Stoke City'den tekrar kiralanacağı iddialarını yalanladı. İşte Galatasaray'ın açıklaması. - Devamını oku...
- Lewis Hamilton, İtalya'da tarihin en hızlı derecesini yaptı. Monza pistinde 1:18:887'lik derecesiyle tüm zamanların en hızlı sıralama turu süresini elde etti. - Devamını oku...
- Beşiktaş'ta geleceği bir türlü netleşmeyen Enzo Roco ile yollar ayrıldı. Sergen Yalçın'ın kalmasını istemesine rağmen gitmeyi talep eden Enzo Roco'nun sözleşmesi feshedildi. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!ı
- Yeşil mercimek çorbası
- Tavuklu kağıt kebabı
- Pancarlı pilav
- İstiridye tatlısı
Günün videosu: İstanbul Küçükçekmece'de kumar oynatıldığı öğrenilen bir köy derneğine operasyon düzenlendi. Binlerce oyun kartı ve pulunun ele geçirildiği operasyonda, kumar oynayan kişilere toplam 118 bin TL ceza kesildi.
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