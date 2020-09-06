Akşam Postası | 6 Eylül 2020

Corona virüse yakalandığını duyuran ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'ndan yeni haber var. Sağlık durumu merak edilen Nihat Hatipoğlu ile ilgili son dakika açıklaması doktorundan geldi . Devamını oku...

'Survivor 2020'de birlikte yarışan ve çok yakın arkadaş olan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, yarışma bittikten sonra birlikte Çeşme'de görüntülenmiş ve sarmaş dolaş halleri çok konuşulmuştu. Tüm bunların ardından aşk yaşadıkları iddia edilen ikiliden Barış Murat Yağcı, Nisa'nın kendisini öptüğü videoyu önce paylaştı, sonra sildi. Devamını oku...