Akşam Postası | 7 Eylül 2020
Posta ile Akşam Postası'na hoş geldin. Günün özeti niteliğinde tek tek özenle hazırladığımız haberlerle seni gündemden haberdar etmek istiyoruz. "Bugün Türkiye'de ve dünyada neler oldu?" sorusunun cevabını burada bulabilirsin. İşte Akşam Postası...
07 Eylül 2020, Pazartesi 17:32 Son Güncelleme:
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Gündem
- Başta Ankara olmak üzere 7 ilimize hafta sonu yasakları geliyor. Devamını oku...
- Vakaların artışının ardından Erdoğan'dan çağrı: Vazgeçin şu düğünlerden. Devamını oku...
- 12 yaşındaki kıza istismarda bulunan sözde tarikat şeyhi Fatih Nurullah'a destek veren biri çıktı. Devamını oku...
- Sosyal medya eşinin amcası tarafından tacize uğrayan kadını konuşuyor: Fuat Ocak Tutuklansın! Devamını oku...
- Polis, trafikte tehlike saçan 'çiğ köfteli' kadın magandayı arıyor! O anlar kamerada. Devamını oku...
- Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan 5 ilimizi sıraladı. Devamını oku...
- Kronik hastaların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak. Devamını oku...
- Çalışanlar dikkat! İşten çıkarma yasağı iki ay uzatıldı. Devamını oku...
- Düğünde takılan takılar kimin hakkı? Yargıtay'dan ezber bozan karar. Devamını oku...
- Netflix'ten Türkiye kararı: Minnoşlar filmi yayına girmeyecek. Devamını oku...
Dünya
- Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında karar çıktı. Devamını oku...
- Rusya'nın bulduğu corona aşısının yan etkisinin olmadığı belirlendi. Devamını oku...
- Yunan vekilin Türkiye itirafı: Türkiye bölgesel bir güç, Fransaya'ya güvenmekle hata yapıyoruz. Devamını oku...
Magazin
- Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz günlerde 'Reynmen' lakaplı sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Yusuf Aktaş'la ilişki yaşadığına dair iddiaları yalanlamıştı. Başarılı oyuncunun Reynmen cevabı sosyal medya fenomenini kızdırdı. Aktaş'ın tepkisini ise güzel yıldız ti’ye aldı. Devamını oku...
- Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olan sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, oğlu Alex ve kızı Eylül Alice ile poz verdi. Devamını oku...
Spor
- Stoke City'de forma giyen Oghenekaro 'Karo' Etebo, Galatasaray'la anlaşmak üzere. İstanbul'a gelen. Etebo'yu kiralamak için kulübüyle anlaşan Galatasaray'ın transferi resmen açıklaması bekleniyor. - Devamını oku...
- Dün itibarıyla Beşiktaş'tan ayrılan ve bugün takıma veda eden Şilili stoper Enzo Roco, Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'le anlaştı. Oyuncu sözleşmeyi resmen imzaladı. - Devamını oku...
- Novak Djokovic, ABD Açık'tan diskalifiye olmasına sebep olan hareket için özür diledi. - Devamını oku...
- Sergen Yalçın, Balotelli'yi istemediğini açıkladı. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!ı
- Tarhana çorbası
- Kapuska
- Çoban salata
- Un kurabiyesi
Günün videosu: Polis, trafikte tehlike saçan 'çiğ köfteli' kadın magandayı arıyor! O anlar kamerada.
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