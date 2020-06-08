Akşam Postası | 8 Haziran 2020

Gündem

Dünya

Bir ülke corona virüsü tamamen yendi. Yarın tüm yasaklar kalkıyor. Devamını oku...

Polisler, affedilmek için inanç liderlerinin ayaklarını yıkadı. Devamını oku...

Binlerce Afrikalıyı ABD'ye götüren köle tüccarının heykelini denize attılar. Devamını oku...

Çin'de üretilen ve MIC Model 3 olarak adlandırılan Tesla Model 3'ün çarpışma testleri yapıldı. Testler, MIC Model 3'ün ön ve yan çarpışmalarda ne kadar güvenli olduğu ortaya çıktı. - Devamını oku...

Oppo Reno 4 ve Reno 4 Pro resmi olarak tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı. - Devamını oku...

Magazin

Sosyal medya hesabından yayınladığı et kesme videolarıyla adından söz ettiren Nusret Gökçe, son paylaşımı ile Twitter'da gündem oldu. Devamını oku...

Yıllar önce çıkardığı 'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan İrem Yağcı Aydın, Twitter hesabından "Abla o kadar ünlü olup bu kadar ünsüz olmayı nasıl başardın?" diyen takipçisine verdiği cevapla nasıl ünlü olamadığını anlattı. Devamını oku...

Kendall Jenner’ın ırkçılık karşıtı pankart taşıdığı bir görüntü az kalsın başını derde sokuyordu. Çünkü gölgesine göre elinde pankart yoktu. Kendall, photoshoplu fotoğrafın kendisine ait olmadığını açıkladı. Devamını oku...

Spor

BeIN Sports maçlara spiker göndermeme kararı aldı. - Devamını oku...

Ümit Özat'tan 'Erkek yerini bilsin' akımına esprili destek: "Erkekle futbol konuşmam" - Devamını oku...

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Messi'yi Palandöken'de kaymaya davet etti. - Devamını oku...

James Harden striptiz kulübünde 1 gecede 1 milyon dolar harcadı. Kulüp, Harden'ın formasını tavana astı. - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Tarhana çorbası

Bostan kebabı

Pirinç pilavı

İrmik helvası

Tarifler için tıklayın.

Günün videosu: Genellikle Güney Avustralya’da yaşayan koalalar, sakin tavırları ve hareketleriyle tanınır. Ancak erkek bir koala çiftleşme döneminde bakın nasıl bir çağrıda bulunuyor.





Günün testi: Her insanın sakladığı korkuları, istekleri ve tutkuları vardır. Çoğu zaman insanlar bunun farkına varmaz. Bu testte sana kişiliğinin bilinmeyen yanlarını aktaracağız.