Türkiye Akşam Postası | 8 Haziran 2020

Akşam Postası | 8 Haziran 2020

Türkiye

Akşam Postası | 8 Haziran 2020

Haftanın ilk günü gündem neler var, kaçırmak istemiyorsan Akşam Postası senin için önemli olan her şeyi bir araya getirdi. İşte 8 Haziran Akşam Postası.

08 Haziran 2020, Pazartesi 17:32 Son Güncelleme:
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Gündem

  • Sağlık Bakanlığı yeni tedbirleri açıkladı. Bir yasak daha kalktı. Devamını oku...
  • Seçim sistemi değişiyor: Barajın yüzde 5'e düşürülmesi Erdoğan'ın masasında.Devamını oku...
  • Erdoğan'ın talimatı ile 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek.Devamını oku...
  • Mayıs ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başlıyor.Devamını oku...
  • Ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı çekenlere corona virüs testi yapan Sağlık Bakanlığı test kriterlerini değiştirdi. Devamını oku...
  • MEB'den yaz dönemi kararı: Yüz yüze ve çevrimiçi yapılacak.Devamını oku...
  • Erdoğan'dan Ayasofya'nın ibadere açılması için talimat verdi! Çalışmalar başladı.Devamını oku...
  • Corona virüse yenik düşen 27 yaşındaki gençten geriye 2 kelimelik mesaj kaldı.Devamını oku...
  • Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan'a benzeyen büst diken iki müdür için karar.Devamını oku...
  • Türkiye'de ilk kez bir hastanın omurilik sıvısında corona virüs tespit edildi. Dünya literatürüne bildirilecek.Devamını oku...
  • 10 şoförde corona virüs çıktı, ekipler her yerde yolcuları arıyor.Devamını oku...
  • Bodrum'a 500 bin araç girdi! Belediye Başkanı: Pılını prıtını toplayan buraya geliyor.Devamını oku...

Dünya

  • Bir ülke corona virüsü tamamen yendi. Yarın tüm yasaklar kalkıyor. Devamını oku...
  • Polisler, affedilmek için inanç liderlerinin ayaklarını yıkadı. Devamını oku...
  • Binlerce Afrikalıyı ABD'ye götüren köle tüccarının heykelini denize attılar.Devamını oku...
  • Çin'de üretilen ve MIC Model 3 olarak adlandırılan Tesla Model 3'ün çarpışma testleri yapıldı. Testler, MIC Model 3'ün ön ve yan çarpışmalarda ne kadar güvenli olduğu ortaya çıktı. - Devamını oku...
  • Oppo Reno 4 ve Reno 4 Pro resmi olarak tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı. - Devamını oku...

Magazin

  • Sosyal medya hesabından yayınladığı et kesme videolarıyla adından söz ettiren Nusret Gökçe, son paylaşımı ile Twitter'da gündem oldu. Devamını oku...
  • Yıllar önce çıkardığı 'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan İrem Yağcı Aydın, Twitter hesabından "Abla o kadar ünlü olup bu kadar ünsüz olmayı nasıl başardın?" diyen takipçisine verdiği cevapla nasıl ünlü olamadığını anlattı. Devamını oku...
  • Kendall Jenner’ın ırkçılık karşıtı pankart taşıdığı bir görüntü az kalsın başını derde sokuyordu. Çünkü gölgesine göre elinde pankart yoktu. Kendall, photoshoplu fotoğrafın kendisine ait olmadığını açıkladı. Devamını oku...

Spor

  • BeIN Sports maçlara spiker göndermeme kararı aldı. - Devamını oku...
  • Ümit Özat'tan 'Erkek yerini bilsin' akımına esprili destek: "Erkekle futbol konuşmam" - Devamını oku...
  • Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Messi'yi Palandöken'de kaymaya davet etti. - Devamını oku...
  • James Harden striptiz kulübünde 1 gecede 1 milyon dolar harcadı. Kulüp, Harden'ın formasını tavana astı. - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Tarhana çorbası
  • Bostan kebabı 
  • Pirinç pilavı
  • İrmik helvası 

Tarifler için tıklayın.

Günün videosu: Genellikle Güney Avustralya’da yaşayan koalalar, sakin tavırları ve hareketleriyle tanınır. Ancak erkek bir koala çiftleşme döneminde bakın nasıl bir çağrıda bulunuyor.


Günün testi: Her insanın sakladığı korkuları, istekleri ve tutkuları vardır. Çoğu zaman insanlar bunun farkına varmaz. Bu testte sana kişiliğinin bilinmeyen yanlarını aktaracağız. 

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