Ana vatanı Amerika olan akşam sefası çiçeği tropik bölgelerde yetişir. Birçok rengi olan akşam sefası çiçeğine en çok sarı, pembe, kırmızı, beyaz renklerde rastlanır. Peki, akşam sefası çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Akşam sefası çiçeği hikayesi nedir? Akşam sefası çiçeği hakkında bilgiler.

AKŞAM SEFASI ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Akşam sefası çiçeğinin bakımının doğru bir şekilde yapılması, çiçeğin sağlığı adına çok önemlidir. Çiçek bahçe ortamında yetiştiriliyor ise; kış mevsiminde kökü sökülerek temizlenmeli ve ilkbahar aylarına dek ev ortamında serin yerlerde saklanmalıdır. Saksı ve balkonda yetiştirilen akşam sefası çiçeği için buna gerek yoktur.

Çiçeğin bakımı için köklerin donmaması oldukça önemli bir husustur. Akşam sefası çiçeğinin kış mevsiminin başlangıcında toplanır ve ilkbahar mevsiminin başında toprağa ekilip yeni bir çiçek sağlanabilir. Çiçeğin tohumla çoğaltılması ile toprağa ekilen çiçek tohumu, iki hafta içinde yeşermesi mümkün. Çiçeğin ekimi esnasında toprağın filizlenmesi adına toprağın yumuşak toprak olması çok önemlidir. Doğru toprak tercihinin yapılması, hem çiçeğin bakımı hem de çiçeğin yeşermesi adına oldukça kolay olmaktadır.

ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Akşam sefasının en mühim özelliği, sabah çiçeklerini kapatması ve akşam açmasıdır. Bundan ötürü Gece sefası ya da akşam sefası adını almıştır. Akşam sefasının bir diğer özellikleri;

Akşam sefasının ana vatanı Amerika'nın tropikal yerleridir.

Ekilmesi için en uygun zaman ilkbahardır.

Akşam sefası bir metreye kadar uzamaktadır ve hemen büyür.

Çiçek kendi kendine üreyebilir.

Bitkinin kökü yumru ve kalın bir biçimdedir.

Çiçeğin renk skalası; kırmızı, eflatun, pembe, sarı, turuncu ve beyazdır. Bunun dışında çizgili ve benekli çeşidi de vardır.

Çiçekleri uzun olan akşam sefasının yaprakları kısadır.

Akşam sefasının kökü çok derinlere inmemektedir.

AKŞAM SEFASI ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Akşam sefası çiçeğinin hikayesi akşamları açmasından gelir.



