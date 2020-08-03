Türkiye Aksaray Belediyesi 22 zabıta memuru alacak! İşte başvuru şartları

Aksaray Belediyesi 22 zabıta memuru alacak! İşte başvuru şartları

Türkiye

Aksaray Belediyesi 22 zabıta memuru alacak! İşte başvuru şartları

Aksaray Belediye Başkanlığı zabıta memuru alınacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 22 zabıta alınacak. İşte Aksaray Belediye Başkanlığı zabıta alımı için başvuru detayları ve şartlar.

03 Ağustos 2020, Pazartesi 17:07 Son Güncelleme:
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Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Aksaray Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır" denildi.

Kadro derecesi 8 olan 4 zabıta, 9 olan 6 zabıta, 10 olan 12 zabıta istihdam edilecek. Zabıtalar için KPSS'den 60 puan şartı ve B sınıfı ehliyet istendi. Diğer şartlar ise ilan detaylarında verildi.

Başvurular 14 Eylül ile 18 Eylül arasında yapılacak. Talep edilen belgeler Aksaray Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim edilecek. Başvurular şahsen yapılacak olup posta ve e-posta yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacak.

Başvurunun diğer detayları için tıklayın.


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