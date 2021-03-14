Aksaray İli Taşpınar Belediye Başkanlığı memur alacak
Aksaray İline bağlı Taşpınar Belediye Başkanlığı verdiği ilanda memur alacağını duyurdu.
14 Mart 2021, Pazar 16:08 Son Güncelleme:
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Taşpınar Belediye Başkanlığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere ilk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.
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