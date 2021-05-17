Türkiye Aksaray'da 15 yaşındaki kızı kaçırma kavgası: 4 yaralı

Aksaray'da 15 yaşındaki kızı kaçırma kavgası: 4 yaralı

Türkiye

Aksaray'da 15 yaşındaki kızı kaçırma kavgası: 4 yaralı

Aksaray'da 15 yaşındaki Duygu C.'nin kaçırılması nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 12:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sevinçli köyünde oturan Umut Ş. (21), 13 Mayıs'ta aynı köydeki Duygu C.'yi kaçırdı. Duygu C.'nin ailesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan jandarma, Umut Ş ile Duygu C.'yi komşu köyde saklandıkları evde yakaladı. İddiaya göre Duygu C. evine geri dönmek istemeyince devlet koruması altına alınıp, çocuk yurduna yerleştirildi. Dün saat 22.00 sıralarında ise Umut Ş.'nin yakınları Ziyade Ş. (40), Önder Ş. (38) ve Havif Ş. (60), iddiaya göre konuşmak için Duygu C.'nin yakınları Ramazan C. (42), Tufan E. (19), Hidayet C. (18) ve Kürşat C.'nin (18) yanına geldi.


Bir süre sonra iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ramazan C., Tufan E., Hidayet C. taş ve sopa darbeleriyle, Ziyade Ş. ise bacağından bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 4 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aksaray'daki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili Hidayet C. ve Kürşat C. de gözaltına alındı.

Olaya karıştığı öne sürülen ve ifadesine başvurulmak için jandarma karakoluna getirilen Duygu C.'nin babası Şakir C. de (41), hastanede karşılaştığı basın mensuplarına ''Evimi bastılar. Kızımı kaçırdılar ve beni öldürmeye kalktılar" dedi.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Antik dünyadan bugüne her dönemin merkezi Didim
Banu Şen
Hakan Çelik
Kiralama şampiyonları
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Yaşıyor
Rauf Tamer
Şirin Sever
Küçük bir kız ve umut
Şirin Sever
Erkut Can
Kocanızla iyi geçinmek için 10 öğüt
Erkut Can
Murat Gülderen
Uyku ustaları
Murat Gülderen
Murat Çelik
İsrail-Filistin
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kudüs bir barış kenti olmalı
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Dev operasyonun detayları ortaya çıktı! Polis taşları tek tek kırdı! İnanılmaz anlar...