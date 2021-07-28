Türkiye Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

Türkiye

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

Aksaray'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi, 22 kişi yaralandı. Yaralı yolculardan Ali Akıncı, 'Devrilme sonrası otobüsün içinde bir panik havası oldu. Camı kırıp yaşlı ve çocukları dışarı çıkardık. Sonra fenerlerle yaralıları kontrol ettik' dedi.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 09:23 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 04.30 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunun 45’inci kilometresinde meydana geldi. Adana'dan Ankara'ya giden Kerem Özbek (38) idaresindeki 01 ATH 106 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. 2 sürücü ve 1 muavinle birlikte toplam 38 kişinin bulunduğu otobüsle şoför Özbek'in de aralarında olduğu 22 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bölgedeki özel hastanelere kaldırıldı.


'CAMI KIRIP YAŞLI VE ÇOCUKLARI DIŞARI ÇIKARDIK'

Yaralı yolculardan Ali Akıncı, ''Yolcuların birçoğu uyuyordu, ben uyumuyordum. Otobüs bir anda şiddetli bir şekilde sallanmaya ve sağa kaymaya başladı. Sanki lastikte değil de taban üstünde gidiyor gibi oldu. Bu sırada yolcular hemen uyandı ve koltukları tutmaya başladık. 5 ile 10 saniye sonra otobüs devrildi. Devrilme sonrası otobüsün içinde bir panik havası oldu. Camı kırıp yaşlı ve çocukları dışarı çıkardık. Sonra fenerlerle yaralıları kontrol ettik. Otobüsten gaz kokusu gelince biz de hızlı bir şekilde içinden çıktık. 10 dakika sonra ambulans, polis ile jandarma ekipleri geldi. Çok şükür ölü olmadı, yaralılar var " diye konuştu.

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY (DHA)

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