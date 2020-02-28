Siyaset Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

Siyaset

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İdlib'de meydana gelen gelişmelerle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

28 Şubat 2020, Cuma 01:23 Son Güncelleme:
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İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, İdlip'de meydana gelen gelişmelerle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. Sayın Genel Başkan, Balıkesir programını iptal ederek, gelişmeleri takip ve değerlendirmek üzere Ankara'ya dönüyor" denildi.

DHA

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