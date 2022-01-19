Akşener: Öğrenciler bu yurtlara muhtaç bırakılıyor

Akşener, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, hükumetin, esnafı, çiftçileri, emeklileri görmezden geldiğini söyleyerek, "Bu ibretlik durumu, artık yadırgamıyoruz. Çünkü artık beceriksizliklerinin üstünü örtecek bahaneleri kalmadı. Çünkü artık tutmadıkları vaatleri, unutturacak sözleri, milletimizin dertlerine derman olacak, çözümleri kalmadı. Çünkü artık Sayın Erdoğan ve partisinin, milletimize verecek hiçbir şeyi kalmadı" diye konuştu.

'999 HAFTADIR ÇÖZEMEMİŞSİN'

Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fahiş fiyat artışlarını biz çözeriz" dediğini belirterek, "Aynen böyle dedi. Günaydın. 20 yıldır neredeydin? Şimdiye kadar çözdün de, elini tutan mı oldu? 999 haftadır iktidardasın, hala 'biz çözeriz' diyorsun. 999 haftadır çözememişsin, tam tersine sorun olup, memleketin üzerine yağmışsın, şimdi utanmadan çıkıp, 'Biz çözeriz' diyorsun. Neyi çözeceksin Sayın Erdoğan? Dertli vatandaşın kafasına, çay atmaktan da geri durmuyorsun. Bu olağanüstü empati yeteneğinle, sen neyi çözeceksin? Sayın Erdoğan’ı acilen ciddiyete davet ediyorum. Devleti yönetenler, rakamları eğip bükerek, milletini kandırmaya çalışmaz" ifadelerini kullandı.

'HESABI YÜCE TÜRK YARGISI KESER'

Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Edirne’deki, en büyük hesabı, İmralı'dakine verecek" dediğini söyleyerek, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, geçen hafta, yargı süreci devam eden Selahattin Demirtaş’ı, gitti, terörist başı Abdullah Öcalan’a şikayet etti. Türk yargısının düşürüldüğü şu duruma bir bakar mısınız? En büyük hesabı, İmralı’daki kesecekmiş. Sayın Erdoğan; Bu memlekette, eğer bir hesap kesilecekse, onu yüce Türk yargısı keser. Makamının ciddiyetinin farkına var artık. Belli ki, 2019 seçimlerinden ders almamışsın. Anketlerde çakılınca yine gidip, Cumhur İttifakı’nın pek de gizli olmayan, gayri resmi ortağının peşine takılıyorsun. Geçen sefer mektupla işi kurtarmaya çalışmıştın, görüyorum ki bu sefer başka oyunlar peşindesin. Eğer arzu ettiğin hesabı kesmesi için İmralı’dakini, İmralı'dan çıkarmanın peşindeysen, orada duracaksın. Sakın ha. Seçim kazanmak için, böyle bir kötülüğü, bu memlekete yapmaya kalkma" dedi.

'DOSTU PUTİN'İ ARASIN'

Akşener, mart ayı gelmeden, en geç şubat başında, gübre desteğinin açıklanması gerektiğini belirtti. Akşener, yüzlerce TIR'ın Rusya sınırında mağdur olduğuna dikkat çekerek, "İhracat kısıtlaması getireceğinize, ilk önce şu 2 aydır çözemediğiniz, Rusya meselesini çözün. Yüzlerce TIR, Rusya sınırında sürünüyor. Binlerce ton sebze-meyve çürüyor. Sorun teknik ise, yani ilaç kalıntısı sorunu ise, bürokratlarınızı değiştirin. Sorun siyasiyse, söyleyin Sayın Erdoğan’a, dostu Putin’i arasın" dedi.

'YURTLAR ÜCRETSİZ OLACAK'

Akşener, iktidarın öğrencileri bazı dernek ve vakıfların yurtlarında kalmaya zorladığını öne sürerek, "2021 verilerine göre Türkiye’de devlet yurdu sayısının 6 katı, yani tam 4 bin 614 özel yurt bulunuyor. Bu özel yurtlar, devletin sunduğunun ancak yarısı kadar, yani 440 bin öğrenciye, barınma hizmeti sunabiliyor. 2020 yılı itibarıyla Türkiye’deki toplam yurtların yüzde 35’i vakıf ve derneklere ait. Bu da, özellikle dar gelirli öğrencilerimizin, denetlenmeyen ve birçok hizmeti hakkıyla vermekten çok uzak olan bu yurtlara, adeta muhtaç bırakıldığını gösteriyor. Sayıştay raporlarına göre devlet yurdu olarak kiralanan çoğu bina, deprem yönetmeliğine uygun değil. Yangın merdiveni ve yangın ihbar sistemleri yok. Birçok binada, ısıtma sistemleri çalışmıyor. İYİ Parti iktidarında yurtlar ücretsiz olacak. Böylece öğrenciler, almak zorunda oldukları kredileri, yurt parası olarak, KYK'ya geri vermek zorunda kalmayacak. Yurt yemekleri ücretsiz ve sağlıklı olacak. Yurt odalarını, gelişmiş ülkelerdeki konforu da geçecek şekilde, yeniden tasarlayacağız" diye konuştu.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)