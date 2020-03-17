Türkiye Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapıları yolcu geçişine kapatıldı

Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapıları yolcu geçişine kapatıldı

Türkiye

Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapıları yolcu geçişine kapatıldı

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkasya’ya açılan Ardahan´daki Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapıları, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 24.00´ten itibaren karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatıldı.

17 Mart 2020, Salı 18:04 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı´nın koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapılarının bugün saat 24.00 itibariyle karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatılması kararı alındığı bildirildi. Her iki ülkenin vatandaşlarının termal kameralarla taramadan geçirilerek geçiş yapabileceği belirtilen sınır kapılarında yük taşıyan TIR´ların geçişine ise herhangi bir kısıtlama getirilmedi.

DHA

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