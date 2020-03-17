Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapıları yolcu geçişine kapatıldı

İçişleri Bakanlığı´nın koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapılarının bugün saat 24.00 itibariyle karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatılması kararı alındığı bildirildi. Her iki ülkenin vatandaşlarının termal kameralarla taramadan geçirilerek geçiş yapabileceği belirtilen sınır kapılarında yük taşıyan TIR´ların geçişine ise herhangi bir kısıtlama getirilmedi.

DHA