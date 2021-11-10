Türkiye Alacaklıları 4 gün rehin aldı, polisler kurtardı!

Alacaklıları 4 gün rehin aldı, polisler kurtardı!

Türkiye

Alacaklıları 4 gün rehin aldı, polisler kurtardı!

Mersin'de borçlu olduğu kişiler tarafından 4 gün boyunca rehin alındığı iddia edilen A.Ö., polis tarafından kurtarılırken şüpheli 8 kişi gözaltına alındı.

10 Kasım 2021, Çarşamba 13:11 Son Güncelleme:
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Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, A.Ö.'nün 4 gündür bir iş yerinde zorla tutulduğu ihbarı üzerine hareket geçti. İhbarın yapıldığı iş yerine giden ekipler, içeride olduğu tespit edilip elleri bağlı A.Ö.'yü kurtardı. 

İfadesi alınan A.Ö., borçlu olduğu H.K. ve D.K. ile konuşmak amacıyla iş yerine gittiğini, ancak burada elleri ve kolları bağlanarak rehin alındığını öne sürdü. Dövülüp cep telefonunun zorla alındığını, silahla tehdit edildiğini belirten A.Ö. şikayetçi oldu. Şikayet üzerine kimlikleri tespit edilen H.K., D.K., Ö.K., M.M., M.O., D.G., S.M., E.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilere ait araçlarda yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek, 7 kartuş, 1 ruhsatsız tabanca, 8 mermi, 6 gram esrar ile bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. ve D.K. ev hapsi kararı ile diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soner AYDIN/DHA

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