Ankaralı müteahhit Hüseyin Kaya’nın geçen hafta Alaçatı Marina’nın hemen yamacında açtığı, 29 odalı butik otel, Port Vista’yı ziyaret ettim. Burak Sertcan’ın işletmeciliğini yaptığı otel Alaçatı sörf okulları ve marinanın panoramik manzarasına sahip. Arnavut kaldırımlı botanik bahçesindeki, sonsuzluk havuzuna girdiğiniz zaman, kendinizi Çeşme’nin mavi sularında kulaç atıyormuş gibi hissediyorsunuz. Otelin restoranı Ventus’ta, deneyimli şef Ömer Özcan Akdeniz mutfağının seçkin tatlarını sunuyor. Kahvaltısı da tam Alaçatı’ya yakışan tarzda. Hem bol kalorili hem de sağlıklı seçenekler var.

Meşhur ‘Kambur’un bahçesi’ restoran oldu

Fenerbahçe’nin eski başkanlarından rahmetli Metin Aşık’ın oğlu Murat’ın işletmeci eşi Gökçen Paprika, Beşiktaş Çarşı’da otopark olarak kullanılan bir dönem Hamiyet Yüceses ve Abdullah Yüce’nin sahneye çıktığı, ‘Kambur’un Bahçesi’ni kiralayıp ‘37 Meze’ adında harika bir restoran açtı. Gökçen’e “Niye burası?” diye sordum. O da “Pandemi döneminde olduğumuz için kimse kapalı mekana girmek istemiyor. Ben de herkes gönül rahatlığıyla gelebilsin diye burayı kış bahçesine dönüştürdüm” dedi.

Müstakbel damat adayıyla balıkçıda tanıştı

İş insanı Taha Tatlıcı ile sosyetik sima Rezzan Benardete’nin Marmaris’te yeni bir aşka yelken açtığını 26 Temmuz günü yazmıştım. Baba Adil Benardete, müstakbel damat adayı Taha ile tanışmak istediğini kızı Rezzan’a söylemiş. Adil Benardete ile Taha Tatlıcı geçtiğimiz salı Bebek Balıkçısı’nın barında buluşup, yaklaşık bir saat baş başa sohbet etti. Daha sonra ikiliye Rezzan katıldı. Hep birlikte deniz kenarında bir masaya geçip balık yiyip sohbetlerine devam ettiler.

‘Taş Bebek’ 85 yaşına girdi

Türk Sanat Müziği’nin ünlü ismi ‘Taş Bebek’ lakabıyla tanınan Gönül Yazar geçtiğimiz çarşamba günü 85 yaşına girdi. Doğum gününü dostlarıyla Nişantaşı Brasserie’de kutlayan ‘Taş Bebek’ her zaman olduğu gibi ince esprileri ve fıkralarıyla misafirlerini kahkahalara boğdu. Aynı mekanda bulunan Galatasaray’ın 75 yaşındaki eski başkanı Faruk Süren, hayranı olduğu Gönül Yazar’ın masasına gelip doğum gününü kutladı ve eski gazino gecelerini anıp sohbet etti.

Armut dibine düşmüş

STFA’nın ortağı Sezai Taşkent ile Mine Kalpakçıoğlu’nun oğlu Kaan, 18’inci yaş gününü Cape Bodrum Otel’de kutladı. Kalabalık arkadaş grubunun katıldığı partide Kaan DJ’lik yaptı, çaldığı şarkılarla arkadaşlarını coşturdu. Hani derler ya "Armut dibine düşer". Kaan’ın babası Sezai de hem Türkiye hem de yurt dışında verdiği çılgın partileriyle ünlüdür.

Çay içmeye gidip iki villa aldı

İş insanı İlhan Karadeniz ile eşi Öykü Hanım ile Bodrum Asarlık’ta yeni açılan rezidans Le Chic Bodrum’da rastladım. Uzun uzun sohbet ettik. “Otelde mi kalıyorsunuz?” diye sorunca patlattı kahkahayı. “Geçen hafta dostum Burak, Doruk Kaya kardeşler beni buraya çay içmeye davet etti. Projeyi gezdim ve deniz kenarındaki yan yana iki villayı çok beğendim. Pazartesi günü aldım. Çarşamba günü de taşındım” dedi.