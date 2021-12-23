Magazin Alaeddin Yavaşca hayatını kaybetti

Alaeddin Yavaşca hayatını kaybetti

Magazin

Alaeddin Yavaşca hayatını kaybetti

TRT Müzik Koordinatörü Kenan Bölükbaş, Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, 95 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

23 Aralık 2021, Perşembe 09:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

TRT Müzik Koordinatörü Kenan Bölükbaş, usta sanatçının vefatını sosyal medya hesabından, "Sanatkar, icracı, bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, bugün hayata gözlerini yumdu. Allah rahmet eylesin." ifadeleriyle duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı klasik Türk müziği ses sanatçısı İbrahim Suat Erbay da "Türk müziğinin bir devri daha bitti. Türk musikisinin önde gelen fem-i muhsinlerinden Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça hocamızın irtihal haberini aldım. Sevenlerine baş sağlığı diliyorum." dedi.

Ankara Devlet Türk Müziği Korosu da Twitter hesabından, "Türk Müziğinin en önemli besteci, ses sanatçısı, duayen hocası Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça hocamız hakkın rahmetine kavuşmuştur." açıklamasını yaptı.

Tam adı Mehmet Alaeddin olan sanatçı, bestekar ve tıp doktoru Yavaşça, 1 Mart 1926'da Kilis'te dünyaya geldi.

"Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok/Bir yer ki, sevenler, sevilenlerden haber yok/Bezminde kadeh kırdığımız sevgililer yok/Bir yer ki, sevenler, sevilenlerden haber yok" sözlerinin bestecisi usta sanatçı, 95 yıllık ömrüne 652 beste ile 256 ödül sığdırdı.

Aynı zamanda hekim de olan Yavaşca, eserlerinin 82'sini görev yaptığı hastanelerde besteledi.


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Aşk ve başarı ‘BALIK’ları mutlu edecek
Filiz Özkol
Şirin Sever
Park orman yeniden İstanbul'a kazandırılıyor
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Güzel yemek, harika müzik
Mehmet Coşkundeniz
Yasemin Candemir
Mükemmel ebeveyn yoktur, sadece iyi ebeveyn vardır
Yasemin Candemir
Uğur Alkapar
28 yıl
Uğur Alkapar
Öner Döşer
Büyük değişimler kapıda
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Kimse Gülçin'i sorgulamasın
Suna Akyıldız
Funda Duru
‘Fado’nun Divası’ Portekizli şarkıcı Mariza: Türkiye, şarkılarımı söylemeyi en sevdiğim yerlerden biri
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Doğum ve sonrasının cinsel hayata etkileri…
Gökçen Erdoğan
Hande Kazanova
13 Aralık haftası burçlar
Hande Kazanova
Bekir Saçar
Ünlülerin küvette poz yarışı
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Burak Kut'un doktor eşinden takipçisine tokat gibi yanıt