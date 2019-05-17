Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü "Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı akademik birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı alınacaktır." ilanı geçti.

Duyuru sonrası adaylar "Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?" diye arama yapmaya başladılar.

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