2020 – 2021 Güz Döneminde gerçekleştirilen Lisansüstü Eğitim Buluşmalarında ilk konu, "Mekân Atmosferi ve Mimarlık" oldu. Alanya HEP Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Evren Ülkeryıldız'ın moderatörlüğünde gerçekleşen çevrimiçi seminere Yaşar Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi İpek Er konuşmacı olarak katıldı. Lisansüstü Tez Yazım Sürecinde “Danışman – Danışan İletişimi” konusunun ele alındığı bir diğer seminerin konuğu ise Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gülsün Kurubacak oldu. Alanya HEP Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tülay Görü Doğan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, Prof. Dr. Gülsün Kurubacak danışman – danışan ilişkisini akademik açıdan değerlendirdi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Serdar Kale'nin konuşmacı olarak yer aldığı bir başka etkinlikte ise, "Yeniden Üretilebilirlik, Tekrarlanabilirlik ve Güvenilirlik’’ konusu ele alındı. Proje ve yapım yönetiminde üretebilirlik ve tekrarlanabilirlik ve bilimsel kriz konularını değerlendiren Prof. Dr. Serdar Kale, teknolojik gelişmelerin olumlu ve olumsuz etkilerini kapsamlı bir biçimde değerlendirdi.

“Dünyada 2 milyon kişi, gıda ve su kaynaklı hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor”

Alanya HEP Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün düzenlediği Lisansüstü Buluşmalarında, “Güvenli Gıda Kavramı ve Yapılması Gerekenler" konusu da ele alındı. İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunu Dr. Merve Pelvan Akgün’ün konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, dünyada birçok hastalığın türeyişinin gıda güvenliği ile doğrudan bağlantılı olduğuna vurgu yapıldı. Dr. Akgün, Türkiye’de gıda güvenliği için yapılan yasal düzenlemelerden de bahsetti. Lisansüstü öğrencilerinin de ilgiyle takip ettiği etkinlikte, Dr. Merve Pelvan Akgün en yaygın gıda zehirlenmelerini de değindi.

Dr. Akgün: “Mikroorganizmalar, sıcaklık ile yok edilseler bile, sıcaklığa dirençli toksinleri yiyecekte kalabileceği için, bu gıdaları tüketenlerde zehirlenme görülebilmektedir. Mikroorganizmalar, gözle görülemezler. Bazıları yararlı, bazıları zararlı olabilir. Gıda, nem, zaman, sıcaklık faktörü oldukça önemli. Dünyada hastalık yükünün en önemli bölümünü, gıda kaynaklı hastalıklar oluşturmaktadır. Dünyada her yıl büyük çoğunluğunu çocukların oluşturduğu yaklaşık 2,2 milyon kişi gıda ve su kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Yılda dünyada 76 milyon gıda kaynaklı hastalık vakası yaşanıyor. 325 bin hastane vakası, 5000 ölüm, 7 milyar dolar bir maliyet söz konusu. Gıda kaynaklı hastalıkların çoğalma nedenleri arasında; hazır gıda tüketimi, toplu beslenme yerlerinin artması, kentlerde plansız nüfus artışı, turistik amaçlı gezilerin arması ve genel olarak insanların bağışlık sistemlerinin zayıflaması görülüyor. Gıda zehirlenmelerinin önüne geçmek için temizliğe önem verilmeli, gıdalar uygun sıcaklıkta saklanmalı, kullanılan suyun hammaddesi hakkında farkında olunmalı, kişisel hijyene dikkat edilmeli" ifadelerini kullandı.

LİSANSÜSTÜ BULUŞMALARI BAHAR DÖNEMİNDE DE DEVAM EDECEK

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tülay Görü Doğan, herkesin katılımına açık ve çevrimiçi olarak düzenlenen Lisansüstü Buluşmaları seminerlerinin Bahar Döneminde de devam edeceğini belirtti. Dr. Görü Doğan, akademik yaşantının bir başlangıcı olarak kabul edilebilen lisansüstü eğitim sürecinde, öğrencilerin akademik ve kültürel yaşamlarını desteklemek amacıyla düzenlenen bilimsel ve sosyal etkinliklerin son derece önemli olduğunu belirtti.



