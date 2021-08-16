Türkiye Alanya'da korkutan yangın! Alev topuna döndü

Alanya'da korkutan yangın! Alev topuna döndü

Türkiye

Alanya'da korkutan yangın! Alev topuna döndü

Antalya´nın Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'nde bulunan gezi teknesinde başlayan yangın, 3 tekneye sıçradı. Yangına müdahale etmeye çalışan bazı personeller alev topuna dönen teknelerden suya atlayarak canlarını kurtardı.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 00:22 Son Güncelleme:
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Olay saat 22.00 sıralarında Alanya Türkler Mahallesinde meydana geldi. Bir gezi teknesinde başlayan yangın, Kkısü sürede bitişikteki 3 tekneye sıçradı. teknelerde bulunan bazı personeller alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ancak alev topuna dönen teknelerden denize atlayarak canlarını kurtardılar. 4 teknenin alevlere teslim olduğu yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

DHA

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