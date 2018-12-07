Alanyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Siyah-Beyazlı kulübe gönül veren taraftarlar bu soruya yanıt arıyor. Geçen hafta Galatasaray'ı 1-0'la geçen Kara Kartallar, bu maçtan da 3 puanla ayrılarak Başakşehir'i yakalamanın peşinde... Alanyaspor ise güçlü rakibini kendi seyircisi önünde yenerek alt sıralardan kurtulmak istiyor.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Alanyaspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi, hakem Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş muhtemel 11'ler...

Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Baiano, Tzavellas, Merih Demiral, Nsakala, Ceyhun, Efecan, Maniatis, Sackey, Djalma, Cisse

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Adriano, Quaresma, Atiba, Medel, Ljajic, Mustafa, Güven

Ev sahibi Alanyaspor'da MBilla, Barış, Ufuk ise sakatlığı nedeniyle oynamayacak.

Siyah-beyazlı takım, 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonunda 24 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Ligde 5 galibiyet ve 9 yenilgi alan Aytemiz Alanyaspor ise 15 puanla 13. sırada yer alıyor.

5 OYUNCU SAKAT

Beşiktaş’ta sakatlıkları süren Pepe, Ryan Babel, Enzo Roco, Caner Erkin ve Jeremain Lens’in yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Galatasaray derbisinde riske edilmeyen ancak hafta içindeki antrenmanlarda takımla çalışan Gökhan Gönül ise Aytemiz Alanyaspor karşısında görev alabilecek.

AYTEMİZ ALANYASPOR İLE MAÇLAR

Süper Lig’de daha önce Aytemiz Alanyaspor ile 4 kez karşılaşan Beşiktaş, bu karşılaşmaların tamamını kazandı. Ligin 2016-2017 sezonunda rakibiyle yaptığı iki maçı da 4-1’lik skorlarla kazanan siyah-beyazlılar, 2017-2018’de ise sahadan 2-1 ve 1-0’lık galibiyetlerle ayrıldı. Aytemiz Alanyaspor’a 4 maçta 11 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 3 gol gördü.

ADRİANO KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş’ta üç sarı kartı bulunan Adriano Correia, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarında sarı kart gören Adriano, yarınki mücadelede de aynı durumu yaşarsa Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.