Dünya Alaska ve Haiti'de peş peşe depremler!

Alaska ve Haiti'de peş peşe depremler!

Dünya

Alaska ve Haiti'de peş peşe depremler!

Son dakika haberine göre ABD'nin Alaska eyaletinde ve Haiti'de peş peşe meydana gelen depremler korku yarattı. Alaska'daki depremin büyüklüğü 6.9, Haiti'deki depremin büyüklüğü ise 7.2 olarak açıklandı.

14 Ağustos 2021, Cumartesi 16:54 Son Güncelleme:
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ABD'nin Alaska eyaletinde 6.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği açıklandı. ABD Tsunami Uyarı Sistemi tarafından depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Haiti'de ise 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Görgü tanıkları depremin adanın neredeyse tümünde hissedildiğini ve maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.


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