İlişkiler sona erdiğinde bunun nedeni heyecanın kaybolması ya da birbirinize fazla zaman ayıramamanız olabilir. Ancak iklim değişikliği de ayrılıklara yol açabilir mi? Bilim yayını Royal Society Journal'da yayımlanan araştırmada 15 yıllık bir süreçte Falkland Adaları'nda yaşayan 15.500 albatros çifti incelendi. Albatrosların boşanması, insanlardaki aldatma gibi, eşlerden birinin bir başka albatrosla çiftleşmesiyle gerçekleşiyor.

EŞ BULUNCA ÖLENE KADAR BİRLİKTE OLUYORLAR

İnsanlar gibi albatrosların da ilginç bir büyüme ve ilişkiye girmek için en iyi yolu bulmak adına deneme yanılma süreçleri var. Ancak en nihayetinde kendilerine bir eş bulup, genelde yaşamlarının sonuna kadar birlikte oluyorlar.

SADECE YÜZDE 1'İ AYRILIYORDU

Albatrosların sadece yüzde biri eş bulduktan sonra ayrılıyor. Bu oran örneğin İngiltere'deki boşanma oranlarından çok daha az. Lizbon Üniversitesi'nden araştırmacı ve çalışmanın ortak yazarı Francesco Ventura "Tek eşlilik ve uzun vadeli ilişkiler albatroslarda sık görülen bir durum" diyor. Ancak araştırmanın yapıldığı yıllarda, daha sıcak gecek dönemlerde albatrosların yüzde 8'i eşlerinden ayrıldı.

ÇEVRE KOŞULLARININ ETKİSİ

Çalışmada "çevre koşullarının zorladığı boşanmalar, iklim değişikliğinin pek dikkate alınmayan bir sonucu olabilir" deniyor. Normalde albatroslardaki boşanma, üreyememeyle tetikleniyor. Bu yüzden bir sonraki çiftleşme mevsiminde yeni bir eş buluyorlar. Ancak araştırmada, başarılı bir şekilde yavru sahibi olan çiftlerin de boşandıkları görüldü.

Ventura, boşanmalardaki artışıı açıklayabilecek iki olası teori olabileceğini söylüyor. Bunlardan biri uzun mesafeli ilişkinin getirdiği zorluklar. Isınan sular kuşları avlanmak için daha uzun süre ve mesafe uçmaya zorluyor. Kuşlar çiftleşme mevsimine kadar dönmeyi başaramazsa, eşleri başka bir partnerle ürüyor. Bir başka teori de, suların daha sıcak olması gibi daha zorlu koşullarda albatroslardaki stres hormonunun artması.

Ventura daha zorlu çiftleşme koşulları ve yiyecek azlığının, albatroslarda daha fazla stress yaratabileceğini ve çiftlerin "düşük performans" göstermekle suçlanabileceğini ve bunun da boşanmayı tetikleyebileceğini belirtiyor.

BBC Türkçe