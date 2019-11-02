Genetik mirasla gelen beyaz sürpriz
Meksikalı Edith Garcia ile ABD’li Raul Garcia (33) çiftinin bebeği Tatiana sarı saçları ve beyaz teniyle ailesini bile şaşkına çevirdi. Doğumun ardından kendilerini sorgulayan Meksikalı aile bebeğin kendilerinin olmadığına o kadar inandı ki DNA testi bile yaptırdı. Yapılan testler sonucunda bebek Tatiana’nın Albinolu olduğu anlaşıldı.
Meksikalı Edith Garcia ile ABD’li Raul Garcia (33) çiftinin 2 yaşında bir kızları vardı. Mariah’ya kardeş yapmak isteyen çiftin 2’nci çocukları 2014’te dünyaya geldi.
Karıştığını düşündüler
Melez ailenin yeni üyesi, beyaz tenliydi. Bebeğin karışmış olabileceğini düşünen çift, yanılıyordu. Tüm testleri yaptırdılar. Kız bebeğin DNA’sı anne ve babasıyla yüzde 100 uyumluydu.
Genetik miras
Tatiana ismi verilen bebeğe albino teşhisi konuldu. Ancak albino genetik miras yoluyla geçiyordu. Çift, albino akrabaları olduğunu bilmiyordu. Araştırmaları sonucu ikisinin de ailesinde albino hastaları olduğu ortaya çıktı.
Öz kızları olduğunu inandırmakta zorlanıyorlar
Çift, görenleri Tatiana’nın öz kızları olduğuna inandırmakta zorlanıyor. Garcia çifti, ‘Ulusal Albino Günü’ kabul edilen 13 Haziran’da doğan Tatiana için “Hayatın en güzel sürprizi. O bizim mucizemiz” diyor. Tatiana’da albino hastalığı nedeniyle ışık hassasiyeti bulunuyor.