Genetik mirasla gelen beyaz sürpriz

Meksikalı Edith Garcia ile ABD’li Raul Garcia (33) çiftinin 2 yaşında bir kızları vardı. Mariah’ya kardeş yapmak isteyen çiftin 2’nci çocukları 2014’te dünyaya geldi.

Karıştığını düşündüler

Melez ailenin yeni üyesi, beyaz tenliydi. Bebeğin karışmış olabileceğini düşünen çift, yanılıyordu. Tüm testleri yaptırdılar. Kız bebeğin DNA’sı anne ve babasıyla yüzde 100 uyumluydu.

Genetik miras

Tatiana ismi verilen bebeğe albino teşhisi konuldu. Ancak albino genetik miras yoluyla geçiyordu. Çift, albino akrabaları olduğunu bilmiyordu. Araştırmaları sonucu ikisinin de ailesinde albino hastaları olduğu ortaya çıktı.

Öz kızları olduğunu inandırmakta zorlanıyorlar

Çift, görenleri Tatiana’nın öz kızları olduğuna inandırmakta zorlanıyor. Garcia çifti, ‘Ulusal Albino Günü’ kabul edilen 13 Haziran’da doğan Tatiana için “Hayatın en güzel sürprizi. O bizim mucizemiz” diyor. Tatiana’da albino hastalığı nedeniyle ışık hassasiyeti bulunuyor.