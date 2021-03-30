İstanbul'da yaşanan olayda, sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen genç kadın, takip ettiği erkek arkadaşının bir otele girdiğini gördü. Resepsiyon görevlisinden sevgilisinin kaldığı oda numarasını öğrenmek isteyen genç kadın istediğini alamayınca otelin lobisinde soyunmaya başladı. Olay sonrası şikayet edilen kadının cezası belli oldu, yargılama sonucu 6 ay hapse mahkum edildi. Şüphelinin daha önce de başka bir suç işlediği gerekçesiyle cezada indirim yapılmadı ve 5 yıl boyunca ertelenen diğer cezasının da açıklanmasına karar verildi.

Olay, İstanbul Beyoğlu'ndaki bir otelde yaşandı. Seher A. isimli genç kadın Adnan A. ile birlikteydi. Genç kadın, sevgilisiyle bir kafede buluştu. Akşam ilerleyen saatlerde yanından ayrılan sevgilisinin gizlice takip etti. Adamın otele girdiğini gören genç kadın, sevgilisinin peşinden otele gitti.

'ADNAN GELMEZSE SOYUNACAĞIM'

Resepsiyon görevlisine sevgilisinin adını söyleyerek kaldığı oda numarasını öğrenmeye çalışan genç kadın olumsuz yanıt alınca otel görevlisine bağırmaya başladı.

Genç kadının yoğun isteği üzerine odayı arayarak durumu anlatan resepsiyonist, Adnan A.'dan görüşmek istemediğine dair yanıt alıp, genç kadına durumu söyledi. Otelden ayrılması istenen genç kadın ise üzerindeki paltoyu çıkartıp, Adnan'ın gelmemesi durumunda soyunacağını belirtti.

OTEL LOBİSİNDE ÇIRILÇIPLAK SOYUNDU

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; otel görevlisi 155 polis imdat hattını arayarak yardım istedi. Genç kadın ise her geçen dakika sonrası kıyafetlerini çıkartmaya devam etti. Çırılçıplak kalana kadar soyunan genç kadın, polislerin gelip müdahale etmesi sonrası paltosunu giydirilerek emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Otel görevlilerinin de konuyla ilgili şikayeti ve lobiyi gören güvenlik kamera kayıtları soruşturmaya dahil edildi. İfadesi alınan genç kadın yaşanan olayı anlattıktan sonra olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Otel görevlilerinin de konuyla ilgili şikayeti ve lobiyi gören güvenlik kamera kayıtları soruşturmaya dahil edildi.

6 AY HAPSE MAHKÛM EDİLDİ

Asliye Ceza Mahkemesinde 'Hayasızca hareketlerde bulunmak' suçundan yargılanan kadın, hakim karşısında kendisini olay günü alkollü olduğunu belirterek savundu. Otel lobisinde sevgilisiyle görüşmek istediğini, talebi karşılanmayınca alkolün etkisiyle soyunduğunu, eylemi cinsel tatmin amacıyla yapmadığını ve suç işlemek kastı olmadığını beyan etti.

Şüphelinin daha önce de başka bir suç işlediği gerekçesiyle cezada indirim yapılmadı ve 5 yıl boyunca ertelenen diğer cezasının da açıklanmasına karar verildi.







