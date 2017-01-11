Aldatmayla ilgili en ilginç gerçek!

mutlu olmayan

Son zamanlarda “Aldatma” ile ilgili birçok hikaye duymaya başladık. İşin garip tarafı eskiden kız arkadaşlarımız bu konuda omzumuzda ağlarken şimdilerde erkek arkadaşlarımız da aldatılma korkusu ve üzüntüsü yaşıyor!Meğer son yapılan bir araştırmaya göre “” için sağlam bir iradeden daha fazlasına ihtiyaç varmış.Personality and Social Psychology Bulletin‘de yayımlanan yeni bir araştırmada, bilim insanları 250 heteroseksüel kişiyi mercek altına aldı ve tabii ki bilim adına karşı cinsten insanları çekiciliklerine göre derecelendirmelerini istedi.karşı cinsten birinin fotoğrafı ve ilişkisi olup olmadığını bilmeleri için profilleri gösterildi.İlişkisi olanlar, kendilerine gösterilen bekar kişileri daha az çekici bulmuşlar.İkinci ankette ise diğer kişilerin çekicilik seviyelerini değerlendirmeden önce, kişilere kendi ilişkilerinde ne kadar tatmin oldukları soruldu. İlişkilerinde mutlu olduklarını belirten katılımcılar yine bekarları çekici bulmadılar.Fakat, ilişkisindekişilerin bekar olan karşı cinse karşı ilgi duyduğu ortaya çıktı.Bilim insanlarına göre ilişkisinde mutlu olan kişiler, ikili ilişkilerinin aynı mutlulukta devam etmesini istiyor. Yani, ilişkide mutlu olunduğu sürece, karşı cinse karşı daha az ilgi duyuyor ve aldatma fikrinden uzaklaşıyor.