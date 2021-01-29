Alerjisi olan kişiler nerede corona virüs aşısı yaptırabilecek?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Sema Kultufan Turan, dünyada salgının ağır şekilde seyrettiğini belirterek mücadelede en önemli ayağın aşılama süreci olduğunu söyledi. Vatandaşların MHRS üzerinden randevu alarak aşılarını olabileceklerini dile getiren Turan, "Bu şekilde randevu günü, saati ve yerini belirleyebilecekler. Bu noktada kamu, özel hastaneler, özellikle Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) büyük görev üstelenecek" dedi.

Prof.Dr. Turan, ASM'lerdeki aile hekimlerinin aşılamada büyük rol oynayacağını vurgulayarak şöyle devam etti:

Aile hekimlerinin gözetiminde vatandaşlarımız aşılanabilecek. Randevusunu alan vatandaşımız, bu saate yakın bir zamanda ASM'de olacak. Alanda çok büyük kalabalık oluşturmamak için randevu saatine mutlaka uygun zamanda gidilmeli. Saatinde gelen vatandaşımız, hekimiyle görüşecek ve hekim arkadaşımız kişinin bir alerjisi olup olmadığını sorgulayacak. Özellikle alerji önemli bir konu.

Tanı konmuş bir alerjinin varlığı halinde, bu kişilerin hastane ortamında aşılanması önerisinde bulunulacak. Alerji öyküsü olup da alerjisi hafif şekilde tanımlananlar ise aşı sonrası aile hekiminin gözetiminde 30 dakika bekleyecek. Alerji hikayesi yoksa kişilerin aşıları Aile Sağlığı Merkezleri'nde aile hekimlerinin gözetiminde yapılacak ve 15 dakikalık bir istirahatten sonra evlerine gidebilecekler.

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Kovid-19 geçirmiş kişilerin aşılanma sürecine ilişkin de bilgi veren Turan, "Son altı 6 içinde Kovid testi pozitif çıkan ve hastalık geçirmiş olanların, antikor düzeyleri oluşmaya başlar. Bu bazılarında düşük, bazılarında büyük değerlerde olabilir. Sadece antikor oluşması değil, vücudun hafıza hücrelerinin de bu hastalığa karşı bir takım koruyuculuk yeteneği olduğu için bu kişilerin 6 ay içinde aşılanmasına gerek yoktur. 6 aylık süre dolduktan sonra aşılanabilirler" diye konuştu.

AA







