ÖSYM tarafından uygulanacak olan ALES/1 sınav giriş yerleri geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı ancak tam kapanma kararı ardından sınavın akıbeti merak konusu oldu. Sınavlara erteleme kararı ardından gözler tarihi yaklaşan ALES sınavına çevrildi. Tam kapanma süreci 29 Nisan Perşembe günü başlayacak ve 17 Mayıs'a kadar devam edecek, ALES/1 ise 2 Mayıs'ta gerçekleşecek. Peki, tam kapanma süreci içerisinde yer alan ALES/1 için alınan karar ne, sınav gerçekleşecek mi?

ERDOĞAN: TÜM SINAVLAR ERTELENDİ

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışla bağlantılı olarak hafta sonu uygulanacak olan ALES'in ertelenip ertelenmeyeceği araştırılıyor. ALES/1 için ÖSYM'den henüz erteleme duyurusu yapılmadı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm sınavların ertelendiğini bildirdi.

ALES'E GİRECEK ADAYLAAR KISITLAMADAN MUAF TUTULACAK

ALES sınavıyla ilgili sorulara yanıt İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği tam kapanma genelgesiyle geldi. Yayınlanan genelgeye göre, ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan ve ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri kısıtlamadan muaf olacak.

ALES SAAT KAÇTA? ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

LES/1 2021 2 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adayların saat 10.00'da sınav binalarında olmaları gerekiyor.

Sınavın sonuçlarının ÖSYM takvimine göre 27 Mayıs tarihinde erişime açılacak.

5 YIL GEÇERLİ OLACAK

27.09.2017 tarihli ve 30193 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde-2/ Geçici Madde-6/1 “Bu maddenin yayım tarihinden önce yapılan ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir”’ hükmü uyarınca Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarında yeni kayıtlar ile kayıt yenilemelerinde ALES geçerlilik süreleri ALES sonuç açıklanma tarihi 27.09.2017-öncesi ile 27.09.2017-sonrası için 5 (Beş) yıl geçerli olacak.

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