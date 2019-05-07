ALES soru ve cevapları yayımlandı! Sorular incelemek için tıklayınız

Her yıl 3 kez düzenlenen ALES'in ilki 5 Mayıs Pazar günü gerçekleşti. Sınav sonrası her zaman olduğu gibi soru ve cevaplar gündem oldu. 2 gündür adaylar "ALES soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?" sorusuna cevap arıyordu ki, ÖSYM bugün beklenen açıklamayı yaptı. Soru ve cevaplar saat 13.45'te erişime açıldı.

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ÖSYM'DEN ALES AÇIKLAMASI

05 Mayıs 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2019-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 07 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.