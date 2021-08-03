Kariyerine akademik alanda devam etmek isteyenlerin başvurduğu ALES sınavının ikincisi için beklenen açıklamayı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptı. 2021 ALES/2 başvuru kılavuzunun osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldığını belirten Aygün, ALES/2 başvuru tarihlerini de açıkladı. İşte ayrıntılar…

ALES/2 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ALES/2 başvuruları 3 Ağustos 2021 tarihinde başladı, 11 Ağustos’a kadar da devam edecek.

Adaylar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.

ALES/2 BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

2021 ALES/2 sınavına dair ayrıntılar, ÖSYM sitesinde yer alan sınav kılavuzunda yer aldı. Burada yer alan bilgilere göre ALES/2 sınav ücreti 145 TL olarak belirlendi.

ALES/2 İÇİN HES KODU ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

ALES/2 sınavına başvuruda bulunacak adaylara HES kodu uyarısı yapıldı. Buna göre, sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan ya da başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

ALES SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

ALES sınavına bir lisans programını bitirenler, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.