Alessandra Ambrosio hala tatilde

Alessandra Ambrosio, hafta sonunu plajda voleybol oynayarak geçirdi

17 Eylül 2019, Salı 20:26
A A
Alessandra Ambrosio hala tatilde

Brezilyalı süper model Alessandra Ambrosio, Santa Monica’daki Will Rogers sahilinde arkadaşlarıyla spor yaptı.

O anları sosyal medyadan paylaşan güzel, “bitmeyen yaz” notunu düştü.

KARİYERİNİ 2017'DE NOKTALADI

Alessandra Ambrosio, Victoria's Secret meleği olarak kariyerini 2017'de noktaladı.

38 yaşındaki güzel, modellikte eskisi kadar aktif olmasa bile fit fiziğinden hiçbir şey kaybetmediğini gözler önüne serdi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...