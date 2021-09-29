Alev alev yanan TIR küle döndü

Yangın, saat 20.30 Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkii Edirne istikametinde ilerleyen TIR'da çıktı. Baran Kıyak'ın kullandığı 67 FC 828 plakalı metal yüklü TIR, bilinmeyen nedenle motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.

Alevleri fark eden sürücü Baran Kıyak, TIR'ı durdurarak, son anda alevlerin sardığı araçtan indi. Yangın, bildirilmesi üzerine gelen Ömerli ve Riva itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. TIR sürücüsü Baran Kıyak, "Seyir halindeyken yanmaya başladı. Jandarma geldi yolu kesti. Motor kısmından alev aldı. Yapacak bir şeyimiz yok şu an için" dedi.

Yangının ardından TIR kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Alev alev yanan TIR'ın görüntüsü, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Mustafa ESEN / İSTANBUL (DHA)



