Alex Rodriguez, Jennifer Lopez'i ağlattı
Ağlamaktan burnu kızaran Jennifer Lopez, yaşlı gözlerini büyük çerçeveli gözlüklerle gizledi.
ABD’li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez (50), geçen yıl şubatta ABD’li eski beyzbolcu Alex Rodriguez (44) ile nişanlanmıştı. Hollywood’un en imrenilen çiftinin bu yıl evlenmesi bekleniyor.
Kavga ederken görüntülendiler
Neredeyse her gün birlikte neşe içinde spor salonuna giden çift dün ilk kez kavga ederken görüntülendi.
Gözyaşlarına boğuldu
Otomobilde Rodriguez’in telefonuna bakarak yaptığı açıklamalarla ikna olmayan Lopez, gözyaşlarına boğuldu.
Salona ayrı ayrı girdiler
Çift, salona ayrı ayrı girdi. Lopez, çıkışta güneş gözlüğü taktı.
Haberin fotoğrafları için tıklayınJennifer Lopez'in bayram stili