ABD’li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez (50), geçen yıl şubatta ABD’li eski beyzbolcu Alex Rodriguez (44) ile nişanlanmıştı. Hollywood’un en imrenilen çiftinin bu yıl evlenmesi bekleniyor.

Kavga ederken görüntülendiler

Neredeyse her gün birlikte neşe içinde spor salonuna giden çift dün ilk kez kavga ederken görüntülendi.

Gözyaşlarına boğuldu

Otomobilde Rodriguez’in telefonuna bakarak yaptığı açıklamalarla ikna olmayan Lopez, gözyaşlarına boğuldu.

Salona ayrı ayrı girdiler

Çift, salona ayrı ayrı girdi. Lopez, çıkışta güneş gözlüğü taktı.





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