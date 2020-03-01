Aleyna, yeni klibi ‘Yalan’da, popçu Gülşen’e benzetildi. 19 yaşındaki şarkıcının siyah-beyaz kıyafeti Gülşen’in (43) geçen yıl bir konserinde giydiği sahne kostümünün neredeyse aynısıydı. Bu arada Aleyna Tilki’nin klibi bir günde 1.5 milyon izlense de eleştiri oklarının hedefi oldu. YouTube’da yayınlanan klip için ilk iki saatte 11 bin kişi ‘beğendim’, 10 bin kişi de ‘beğenmedim’ butonuna tıkladı. Aleyna da çareyi bu sayıları gizlemekte buldu.

'Sesi kısınca fena olmuyor'

Şarkıya ve klibe yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

● “İyi yanı; çabuk bitmesi.”

● “Aslında sesi kapatınca fena olmuyor.”

● “Sonuna kadar dayananlar, koronavirüsü bile yenebilir.”

● “Dünya star’ından semt bozacısına.”

● “İlk dinlemede ezberledim, hiç zor olmadı. Çünkü ‘Yalan’dan başka sözü yok.”

● “Biri Aleyna’ya ‘Çok iyi oldu’ diye yalan söylemiş olmalı.”