Aleyna Solaker, 'Hizmetçiler' ile geri dönüyor

2013 yılında Altındağlı isimli dizide Cemre karakteri ile dikkatleri üzerine çeken ve son olarak Kırgın Çiçekler dizisinde ise Meral karakterine hayat veren Aleyna Solaker, Kanal D’nin yeni 'Hizmetçiler' ile akranlara dönüş yapıyor. Oyuncu 2 sezondur ekranlarda hiçbir projede yer almadı.

İlk defa Meksika’da “Ellas son La Alegria Del Hogar” adıyla yayınlanmış olan ve ekrana geldiği dönemde reyting rekorları kıran dram-entrika türündeki dizi; Türkiye’de “Hizmetçiler” adıyla Kanal D’de başlıyor.

Dizinin ilk tanıtımı bu akşam yayınlanacak.